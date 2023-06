Dopodomani, martedì 27, giugno, dalle ore 5, le ditte specializzate di Anas procederanno alla ri-bitumazione della carreggiata e delle segnaletica orizzontale/verticale su tutto il tratto urbano della Statale 106, compreso tra il km 320+600 e il km 323+200. Si tratta, quindi, di via Nazionale della popolosa frazione Mirto. Ne hanno dato notizia sui social dal Palazzo di Città. "L'opera di riqualificazione del manto stradale che si attendeva da decenni arriva a seguito di una proficua interlocuzione tra l'Amministrazione comunale di Crosia e Anas". Intanto, la Polizia locale, in collaborazione con l'Ufficio tecnico manutenzione/viabilità del Comune di Crosia già da ieri sabato 24 giugno, ha iniziato l'installazione dei cartelli temporanei di avviso di divieto di sosta/fermata lungo tutto il tratto interessato dai lavori. Il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sarà attivo a partire dalle ore 4 di Lunedì 26 giugno 2023 e fino al termine dei lavori e interesserà entrambi i lati di Via Nazionale (centro urbano di Mirto) dall'intersezione con Via della Scienza fino all'intersezione con Viale Mediterraneo. Il transito lungo la statale 106 sarà garantito attraverso l'installazione di un impianto semaforico mobile che consentirà alla mobilità di viaggiare in senso alterno.