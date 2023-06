Con un punteggio di 95/100, una comunità di oltre 1000 studenti e circa 200 tra docenti e personale Ata, articolata in tre istituti e quattro indirizzi, un’azienda agricola di 18 ettari resi finalmente funzionali e produttivi, l’Istituto d’Istruzione Superiore (IIS) Majorana di Corigliano–Rossano, nell’anno scolastico appena conclusosi, è riuscito ad affermarsi in soli 9 mesi da quinta a prima scuola in Calabria per complessità.

Questo nuovo ed ulteriormente incoraggiante risultato – sottolinea il Dirigente Scolastico Saverio Madera – premia gli sforzi e allo stesso tempo testimonia le sfide superate insieme a tutta la comunità educante in questo anno che ha di fatto inaugurato la nuova stagione culturale e metodologica della nostra esperienza scolastica, letteralmente e simbolicamente con i piedi per terra e nell’economia di questo territorio.

Articolata in un Istituto Tecnico Industriale (ITI) a 4 indirizzi (elettronico, meccanico e meccatronico, informatico e telecomunicazioni, chimico ad indirizzo biotecnologie sanitarie); un Istituto Tecnico Agrario (ITA), unico nel territorio, con produzioni animali e vegetali, diurno e serale, un’azienda biologica certificata a gestione separata, 5 agronomi e 2 nuove serre innovative in costruzione (una dotata di sistemi digitali di monitoraggio delle colture ed una con laboratorio di alimentazione sostenibile); ed un Istituto Professionale per i Servizi dell'Enogastronomia e dell'ospitalità Alberghiera (IPSEOA), unico sul territorio con annesso semi convitto. Una gestione di 18 ettari di azienda agraria, mezzi agricoli, laboratori. L’unica scuola superiore presente nella Casa di Reclusione di Corigliano-Rossano, col tecnico industriale ad indirizzo meccanico nell’alta sicurezza e corsi di enogastronomia e ospitalità alberghiera nella media sicurezza. L’offerta dell’unico corso serale (agrario) in tutto il territorio. – Sono, questi, alcuni dei criteri che hanno determinato la conquista del gradino più alto rispetto alle 360 scuole calabresi esaminate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito che ha pubblicato nei giorni scorsi l’elenco definitivo delle fasce di complessità delle istituzioni scolastiche della regione Calabria per l’anno scolastico 2022/2023.

Dalle serre idroponiche, all’avvio della produzione dell’extravergine d’oliva e del grano. Sono, questi, alcuni dei passi in avanti compiuti dal Majorana, impegnato a fare dell’economia circolare, della filiera corta e delle produzioni autentiche e a chilometro zero, la chiave di lettura permanente di tutta l’offerta formativa dei prossimi mesi ed anni.