La pianificazione e l'attuazione di valide iniziative stanno contrassegnando la quotidianità del Circolo culturale “Zanotti Bianco” di Mirto Crosia. In questi ultimi giorni lo storico sodalizio, presieduto dal sociologo e giornalista Antoio Iapichino, ha avviato una nuova e interessante rassegna: la lettura dei grandi classici. Apparentemente potrebbe sembrare un’azione obsoleta, in realtà, grazie al dinamismo della curatrice, Francesca Cuda, l’iniziativa è stata accolta con entusiasmo da un folto gruppo di persone (soci e non del sodalizio crosimirtese). “Un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire”, sosteneva Italo Calvino. In occasione della conferenza di presentazione, moderata da Rosa Vitale e arricchita dai brani musicali di Carlo Lucisano, la dottoressa Cuda ha approfondito l’importanza della lettura. L’esperta è partita dai dati Istat, relativi, cioè, alla percentuale della popolazione che legge. Ella ha argomentato la connessione tra lettura e scienza, quindi, ha illustrato alcuni dei capisaldi della letteratura italiana e straniera considerabili “Grandi classici”. Ha fatto riferimento alle protagoniste di questi ultimi, donne forti, determinate e spesso osteggiate dalla cultura dell’epoca. Intanto è stato già avviato un “Gruppo di lettura” presso il Circolo Culturale, i cui incontri, gratuiti e aperti a tutti, si stanno tenendo con cadenza settimanale, allo scopo di condividere la passione per la lettura, aprirsi alle altrui prospettive e far sì che si crei una piccola comunità di lettori. Umberto Eco parlava dei classici definendoli come “sopravvissuti”. Opere imprescindibili, che ognuno di noi dovrebbe bene o male conoscere. La nuova rassegna del Circolo culturale è stata accolta con entusiamo e interesse da un folto gruppo di lettori.