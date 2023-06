Si susseguono i risultati positivi dell’Istituto comprensivo Statale di Crosia Mirto. L’ultima buona notizia, in ordine di tempo, per la scuola guidata dal dirigente scolastico Rachele Anna Donnici, è giunta da Roma: un lavoro dell’istituzione scolastica della cittadina ionica è stata selezionato nell’ambito del Contest nazionale della Fraternità. Si tratta del “Cammeo Paideia”. Su oltre 400 concorrenti, è stato scelto tra i 30 elaborati più meritevoli del suddetto concorso. Un lavoro realizzato dalla classe 3^ D, sotto la guida delle insegnanti Carmela e Mariagrazia Arcidiacone. Il prossimo 10 giugno, nella capitale, si terrà il primo World meeting on Human Fraternity NotAlone. La scuola crosimirtese è stata invitata a partecipare, con un alunno e un docente, che (nella stessa giornata del 10 giugno), parteciperanno, la mattina, alla riunione che radunerà accompagnatori e studenti in rappresentanza dei migliori 30 progetti selezionati per il Contest della Fraternità. La riunione si terrà presso la Sala dell’Associazione Ss. Pietro e Paolo nel Palazzo Apostolico. Dei 30 verrà scelto il progetto più significativo. Il vincitore sarà premiato in occasione dell’incontro del pomeriggio in Piazza San Pietro, al cui evento, che inizierà alle ore 16, potranno prendere parte tutti gli altri studenti e i docenti che volessero essere presenti. A questo appuntamento parteciperanno esperti sull’ambiente, associazioni, studenti, fragili e giovani da tutto il mondo che formeranno un abbraccio simbolico lungo il colonnato del Bernini. Alla presenza del Santo Padre, Papa Francesco, ci saranno oltre 30 premi Nobel per la pace insieme per redigere la Dichiarazione della Fraternità Umana. Non basta. Sono previsti collegamenti con alcune significative piazze del mondo. Tra gli ospiti internazionali Andrea Bocelli, Roberto Bolle, Hauser, Amii Stewart e molti altri. Il meeting sarà condotto dal presentatore Carlo Conti. Dunque, giovani da tutto il mondo parteciperanno a questo evento internazionale, ispirato all’Enciclica Fratelli tutti, per costruire e sperimentare insieme la fraternità e l’amicizia sociale. Sarà un’occasione per i popoli e le culture di tutta la terra per riscoprire il valore della fraternità attraverso incontri, dialoghi, testimonianze, performance artistiche, parole e gesti condivisi.

Il ciondolo “Paideia” realizzato dagli alunni dell’Ic di Crosia, illustra una scena mitologica, che rappresenta l’allegoria della fratellanza. Un lavoro che evidenzia la paideia, quindi l’ambiente di accoglienza e fratellanza tra discenti ed educatori. L’immagine raffigura l’ambiente educativo in cui viene indicata la traiettoria verso il futuro nel consentire progetti, desideri, sogni da realizzare. L’attenzione – hanno sottolineato le docenti Arcidiacone, congiuntamente al dirigente Donnici - è rivolta alle possibilità e alle capacità che il sapere pedagogico e le scienze umano-sociali in generale, hanno di educare a costruire il futuro, con uno sguardo preferenziale alle giovani generazioni, perché sappiano riprendere a sognare, sperare e progettare. Il diritto all’apprendimento e alla formazione permanenti appare, dunque, la vera frontiera dei diritti delle persone: l’unica garanzia di costruzione di un futuro assicurato a tutti, al di là dell’appartenenza geografica, etnica, culturale e sociale.