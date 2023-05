Quando a rendere brulicante e vibrante il Centro Storico è un evento sportivo, di salute e di sostenibilità ambientale, partecipato ogni oltre aspettativa, diventa doppio il risultato sociale, culturale ed ancora una volta turistico, tanto per la reputazione della destinazione quanto per la qualità complessiva della comunità ospitante. Salute e turismo, sport e marketing territoriale, se ben governati, funziono sempre.

È con queste parole che il Sindaco Giovanni Macrì esprime la soddisfazione sua personale e dell’Amministrazione Comunale per la straordinaria riuscita della prima edizione di Tropea in Corsa che nella giornata di domenica 21 maggio, nella maratona per vie, vicoli, piazze e corsi del Principato ha fatto registrare l’adesione di 320 atleti tra categoria competitiva e non competitiva ed oltre venticinque società podistiche provenienti da Sicilia, Calabria, Puglia e Campania.

Diversi i premi riconosciuti alle diverse categorie di partecipanti: dai bambini, premiati con una medaglia disegnata dal presidente della Marathon Mileto Salvatore Auddino ai partecipanti della sezione non competitiva, gratificati con un paniere di prodotti autentici.

La gara competitiva, su un tratto di ben 9 km, ha visto sul podio della categoria maschile Luca Ursano, con un tempo di 28 minuti e 21 secondi; al secondo posto Francesco Curia, con 29 minuti e 21 secondi e al terzo posto Alberico Di Cecco con 30 minuti e 30 secondi.

Per la categoria femminile hanno vinto Francesca Paone al primo posto con 35 minuti e 15 secondi; Rosa Ciccone al secondo posto con 38 minuti e 10 secondi ed Eugenia Strano al terzo posto con 38 minuti 30 secondi.