È il Presidente degli Architetti Ppc di Crotone Francesco Livadoti il nuovo Coordinatore degli Ordini degli Architetti del Sud, succedendo a Raffaele Cecoro Presidente dell’Ordine di Caserta.

Sono stati i Presidenti degli Ordini della Calabria a fare il suo nome a margine della Conferenza Nazionale degli Ordini in tenutasi il 04-05 maggio u.s. nelle città di Bergamo e Brescia, Capitali della Cultura 2023, a seguito della disponibilità degli Ordini della Calabria ad assumere l'incarico di rappresentare i 21 Ordini del Sud.

L’Ordine degli Architetti PPC di Crotone, è stato gli Ordini Costituenti del “CIOAPPC-SUD”, ovvero il Coordinamento interregionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, del sud, che oggi conta 21 Ordini Territoriali delle Regioni Meridionali: per la Basilicata: Matera e Potenza; per la Campania: Avellino, Caserta, Napoli e Salerno; per la Calabria: Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia; per la Puglia: Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce e Taranto; per la Sicilia: Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa.

La Calabria ha offerto la propria disponibilità con i Presidenti degli Ordini Territoriali, Eros Corapi-Catanzaro, Pasquale Costabile-Cosenza, Francesco Livadoti-Crotone, Ilario Tassone-Reggio Calabria, Fabio Foti-Vibo Valentia, dimostrando una grande prova di responsabilità e maturità riconosciuta anche dagli altri Ordini delle Regioni, al fine di intensificare l’azione politica degli ordini del Sud in seno alla C.N.O, sempre di più punto di riferimento nel panorama Nazionale.

La nomina di Coordinatore del Coordinamento degli ordini del Sud del Presidente Francesco Livadoti, sarà ratifica alla prossima Conferenza Nazionale degli Ordini in programma a Roma nel mese di Luglio.

Gli obiettivi del coordinamento restano quelli previsti dallo statuto, ovvero supportare le attività del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC e della Delegazione consultiva a base Regionale, promuovere attività Comuni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi nell’interesse della categoria, con particolare riferimento al contesto meridionale, alimentare una proficua collaborazione con altri Ordini d’Italia in forma autonoma o con altri coordinamenti e federazioni del Sud e del Centro Italia.