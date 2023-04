di ANTONIO IAPICHINO - Continuano a pieno ritmo le attività dell’Associazione Athlos Mirto Crosia Asd. Azioni realizzate nel mondo dello sport e dell’atletica leggera in particolare. Nei giorni scorsi la neo-società della cittadina ionica ha effettuato la sua seconda gara. Ha partecipato, infatti, alla gara "Panoramica di Primavera" di Lamezia Terme, patrocinata dallo stesso Comune e dalla Confcommercio, e organizzata dall’Associazione “Nicholas Green “ di Lamezia, evento in calendario della Federazione Fidal Calabria. Un’attività svolta con gioia e passione da parte degli atleti crosimirtesi. Infatti, non sono stati pochi i sacrifici affrontati per raggiungere il territorio lametino: partenza alle 5 del mattino e tutta la gara si è svolta sotto la piaggia battente. Ma quando c’è la passione si supera ogni ostacolo. La manifestazione sportiva è stata impreziosita dalla presenza del pilota dell’Aeronautica militare, Carlo Calcagni, portavoce della Run of Sla. Gli atleti della Athlos di Mirto Crosia, una quindicina, si sono distinti in tutte le classi, conquistando diverse vittorie di classe e salendo più volte sul podio.