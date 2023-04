"Ieri è stata diramata dal Dipartimento Protezione Civile della Regione l'allerta arancione su quasi tutta la Calabria. Previsti piogge diffuse e temporali sparsi. Nella serata è stato attivato il Centro Operativo Comunale della Protezione Civile, al quale è possibile effettuare eventuali segnalazioni per problemi, disagi o criticità ai numeri 0983/5491654 e 0983/5491653". E' quanto fa sapere in una nota sui social il sindaco di Corigliano - Rossano, Flavio Stasi. "Questa mattina presto - ha scritto - è stato effettuata la seconda riunione operativa con i settori Protezione Civile, Polizia Locale, Reti e Manutenzione, Ambiente ed Energia. Al momento non si registrano gravi criticità. Ovviamente la pioggia intensa e costante impone la massima attenzione, in particolare sulla viabilità e sui torrenti: si registrano reti di raccolta delle acque in sovraccarico che vengono progressivamente segnalati. Si stanno monitorando quindi i torrenti ed il Crati, i sottopassi stradali nonchè gli smottamenti di Cda Maviglia e di Rione Falcone. La perturbazione durerà fino al pomeriggio, pertanto si raccomanda massima cautela a tutti, soprattutto agli automobilisti per eventuali insidie stradali ancora non segnalate. Tutti gli aggiornamenti utili saranno pubblicati sui canali istituzionali del Comune e ribadisco che qualsiasi segnalazione può essere comunicata ai numero del COC, 0983/5491654 e 0983/5491653".