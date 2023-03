“Navighiamo sicuri nella rete e nella vita” è il tema della giornata formativa che si svolgerà martedì 21 marzo a Reggio Calabria. L’evento,promosso dalle associazioni “Jole Santelli” e“laCaramellABuona” con il patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria, avrà come ospite d’eccezione la criminologa e psicologa forensedottoressa Roberta Bruzzone.

Violenza, pornografia, furto di identità, sono soltanto alcuni dei rischi che si possono incontrare nel mare magnum del web.

Le conseguenze di una navigazione non consapevole o non guidata possono essere gravi, soprattutto per i più giovani e possono determinare diminuzione dell'autostima, insorgenza di episodi depressivi, paura, frustrazione e problemi scolastici.

Come i ragazzi possono distinguere ciò che è bene da ciò che è male? Che cosa possono fare i genitori e gli educatori per contribuire al benessere e alla sicurezza di bambine e bambini, ragazze e ragazzi nella loro vita online?

A rispondere a questi quesiti e a molti altri ci penserà la criminologa Roberta Bruzzone.

La giornata formativa sarà articolerà in due distinti momenti. Dalle ore 9.30 alle 13.00 la psicologa forense incontrerà al Teatro Cilea di Reggio Calabria i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, mentre nel pomeriggio a partire dalle ore 17.30Roberta Bruzzone sarà all’Hotel Excelsior della città per rivolgersi direttamente a genitori ed educatori.

Ad organizzare la giornata formativa sono l’Associazione Jole Santelli, nata per dare vita a iniziative formative e di solidarietà destinate alle categorie fragili della societàe l’Associazione“laCaramellABuona” impegnata dal 1997 nella tutela dei minori e delle donne in ambito giudiziario.