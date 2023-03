Per il terzo anno consecutivo, Cropalati ha ottenuto il riconoscimento di Comune Rifiuti Free, con una percentuale di raccolta differenziata pari al del 76.5percento e 59,1 kg annui per abitante di residuo secco (indifferenziato). A darne notizia è stato il sindaco del centro situato nella valle del Trionto, Luigi Lettieri. “I Comuni rifiuti free – ha spiegato il Primo cittadino - sono quei centri dove non solo la raccolta differenziata funziona correttamente, quindi hanno raggiunto l’obiettivo di legge del 2012 del 65% di raccolta, ma soprattutto dove ogni cittadino produce, al massimo, 75 kg di secco residuo all’anno”. Quest’anno – ha aggiunto Lettieri - sono solo 31, pari all’8% dei comuni della regione. Cropalati – ha riferito il sindaco è nella classifica dei comuni ricicloni di Legambiente dal 2016. Nel 2022 – ha detto - è il quattordicesimo comune della Calabria e si conferma ancora il primo comune del basso Jonio cosentino. Dunque, un riconoscimento – ha concluso con soddisfazione Luigi Lettieri - che premia l’attenta gestione amministrativa e tutta la comunità di Cropalati.