di ANTONIO IAPICHINO - L'artista Il crosiota Peppe Voltarelli a New York per il nuovo album di inediti con una band internazionale. Potrebbe essere definito come un nomade per vocazione e irrequieto per temperamento, spostandosi da un continente all’altro. Era inevitabile che il suo nuovo disco di inediti, a circa otto anni dal precedente, si realizzasse in una koiné cosmopolita come New York dove un autore per antonomasia “glocale” porterà la forza e il temperamento delle sue radici, della sua storia e della sua lingua con l’orgoglio di un’appartenenza che non esita però a misurarsi con altre sonorità e ritmi. Internazionale la band formata da Davin Hoff (contrabasso), Jake Owen (chitarre), Stephane San Juan (batteria), Mauro Refosco (percussioni) e Simone Giuliani (pianoforte). L’artista crosiota non ha mai perso i contatti con la sua città di origine, in cui vivono i genitori. Appena possibile, anche “per poche ore”, giunge con gioia nella “sua” Mirto Crosia. In occasione dei suoi ritorni in Calabria, qualche volta è capitato di visitare la comunità scolastica locale. La stessa scuola in cui la mamma Anna ha insegnato per una vita. Il calabrese Peppe Voltarelli, negli anni, è diventato una sorta di ambasciatore della canzone d’autore nel mondo, con numerose tournée all’estero, dall’America Latina al Canada, innumerevoli partecipazioni a festival e rassegne e molteplici collaborazioni avviate nei luoghi in cui è stato, dalla Spagna al Cile, mentre i suoi dischi sono stati pubblicati in diversi paesi, dall’Argentina alla Francia, e spesso hanno scalato le classifiche di vendita, arrivando a volte anche ai primissimi posti. In un incontro effettuato, prima della pandemia, in alcune classi della primaria di Mirto ha fatto riflettere gli alunni sul fatto che valorizzare l’italiano e il dialetto significa esprimere il meglio della saggezza popolare, custodire la propria tradizione e le proprie radici. Voltarelli, infatti, ha sempre sottolineato l’importanza della cultura popolare. La sua cultura, la sua calabresità, o, ancora meglio, la sua appartenenza alla comunità crosiota l’ha sempre portata nel cuore e l’ha divulgata nel mondo, con gioia e con l’orgoglioso di essere figlio di questa terra. (La foto è di Francesca Magnani).