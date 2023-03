Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato, nei giorni scorsi, i nuovi Alfieri della Repubblica per la consegna degli attestati d’onore. Tra questi ci sono anche Francesco Spataro di Celico ed Elisaveta Petronela Merfu di Scalea. I due ragazzi sono stati accompagnati dal direttore del Banco Alimentare della Calabria nonché presidente del CSV Cosenza, Gianni Romeo e dal responsabile del Punto Luce di Scalea, Angelo Serio.

La Presidenza della Repubblica ha infatti istituito, dal 2010, un Attestato d’Onore per premiare quei giovani minorenni che, per comportamento o attitudini, rappresentano un modello di buon cittadino. Elisaveta Petronela è stata premiata per l’impegno sociale e l’attività di volontariato che ora svolge in favore dei ragazzi più piccoli al Punto Luce. Francesco, volontario del Banco Alimentare, è stato premiato per la sua generosa attività di volontariato attraverso la quale cerca di sensibilizzare i coetanei sull’importanza della condivisione e sul valore del cibo.