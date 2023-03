Anche quest'anno l'Amministrazione comunale di Cosenza, guidata dal Sindaco Franz Caruso, conferma la sua adesione al progetto “Circular South”, proposto da Ingreen, partner strategico per Calabria e Puglia, e realizzato da Conai e EIIS Solutions Hub, per valorizzare le migliori soluzioni di economia circolare. Il programma è aperto a startup, ricercatori e innovatori del Sud Italia che hanno sviluppato progetti o tecnologie in questo ambito, che possono presentare le loro candidature entro il prossimo 13 marzo, collegandosi al seguente link: https://www.eiis.eu/circular-south . I migliori 10 progetti saranno selezionati, all'interno dell'Innovation for Sustainability Summit, da una giuria estremamente qualificata e formata da aziende e investitori alla ricerca di soluzioni di economia circolare da applicare nel proprio ambito e su cui investire. La giuria voterà la migliore soluzione che riceverà un premio di 10.000 euro da parte di CONAI. “Anche quest'anno – sottolinea il Vicesindaco e Assessore all'ambiente Maria Pia Funaro – l'Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso è impegnata, attraverso l'adesione al programma “Circular South”, in uno sforzo di ricognizione del territorio che possa segnalare ad aziende e investitori del settore, giovani talenti provenienti dal mondo universitario dei quali il Sud e la Calabria, come del resto il nostro contesto urbano, sono particolarmente ricchi. E' un'opportunità che i nostri giovani sono chiamati a cogliere e che potrebbe, se assistita dalle giuste idee, motivazioni e competenze, rivelarsi importante per il loro futuro lavorativo e professionale”. Dal 15 marzo al 21 aprile i candidati avranno l'opportunità di partecipare anche ad una fase di formazione gratuita, per cui anche chi non riceverà il premio finale potrà presentare la propria idea e il proprio progetto durante la cosìddetta time line con possibilità che vengano valorizzati.