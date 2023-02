A pochi giorni dal via, con la Carnival Parade di venerdi 17 febbraio che partirà alle 17:00 da Piazza Pitagora, cresce l’attesa per il primo grande appuntamento con la vela giovanile internazionale a Crotone: la BPER International Carnival Race 2023 per la classe Optimist.

216 ISCRITTI DA 10 NAZIONI - Tutta la città si sta preparando per accogliere nel miglior modo gli atleti partecipanti e dare loro la possibilità di divertirsi tutti insieme prima dei giorni di regata. Ad oggi i numeri degli iscritti lasciano intendere che sarà una regata molto interessante per quantità e qualità dei timonieri partecipanti. Le nazioni iscritte sono 10 per un totale di 216 atleti, di cui 186 Juniores (nati dal 2008 al 2012), e 29 Cadetti (nati dal 2013 al 2014).

I giovani e giovanissimi baby velisti arrivano a Crotone da: Bulgaria, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Svezia, Ucraina e Usa. Le nazioni maggiormente rappresentate sono l’Italia con 165 iscritti e ben 36 squadre di club, Malta con 24 iscritti e 3 squadre e la Grecia con 16 iscritti e 3 squadre.

CALABRIA STRAORDINARIA PER OSPITALITA’ - Quest’anno la BPER International Carnival Race 2023 rientra nei grandi eventi sportivi finanziati dalla Regione Calabria nell’ambito della campagna Calabria Straordinaria e grazie a questo l’organizzazione ha potuto offrire diversi vantaggi ai timonieri e agli allenatori. Sono ben 40 le barche Optimist messe a disposizione gratuitamente per i ragazzi stranieri, e in aggiunta verrà offerta l’ospitalità gratuita a tutti gli allenatori che si sono iscritti con squadre di almeno 5 timonieri.

Come sempre la BPER International Carnival Race Crotone sarà una festa, a cominciare dalla Parada di Carnevale di venerdi 17 con carri, trampolieri, trapezisti e ballerini. In questi mesi un lavoro di rete con tutte le associazioni cittadine, coordinato dal Comune di Crotone, ha dato vita a un calendario di eventi che accompagneranno e animeranno i giorni di regata proponendo tanti momenti di coinvolgimento.

PROGRAMMA REGATE - Per quanto riguarda la regata da sabato 18 a lunedi 20, i 186 juniores saranno divisi in tre flotte, per le quali sono previsti tre giorni di prove per qualificarsi per le finali. Quindi martedi 21 tutti i giovani timonieri, suddivisi in flotte Gold, Silver e Bronze in base alle classifiche dei giorni precedenti, si sfideranno per le ultime regate decisive che stabiliranno vincitore e podio.

Il mare di Crotone dovrebbe offrire anche quest’anno le sue tipiche condizioni meteo con vento sostenuto e una tipica onda formata diventata famosa e con le quali sempre più di frequenre i più bravi timonieri vengono a confrontarsi. Condizioni difficili che aiutano i velisti a crescere e i campioni a migliorarsi.

Non è un caso, infine, che nei giorni della Carnival saranno a Crotone il presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre, e il segretario nazionale della Classe Optimist, nonché Council member di World Sailing, la Federvela mondiale, Walter Cavallucci.