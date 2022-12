Pitta ccuri jiti, cullurelli, crustuli, turdilli, buccunotti e chinuliddi. Far riscoprire anche alle nuove generazioni il profumo della tradizione ed i sapori dei piatti della memoria. La missione è stata più che compiuta grazie all’importane partecipazione ai Mercatini di Natale che con circa 45 stand ha fatto registrare nello scorso week end il tutto esaurito.

A esprimere soddisfazione è il Sindaco Filomena Greco sottolineando come queste iniziative, frutto della collaborazione con il mondo dell’associazionismo e la rete imprenditoriale locale contribuiscano a creare coesione ed aumentare il senso di appartenenza alla comunità.

Diverse le espressioni di artigianato presenti ai mercatini allestiti tra via Bari e via Matteotti, insieme alla Casa di Babbo Natale, meta preferita dai più piccoli per scattare la foto ricordo.

VENERDÌ 16 LA STELLA DEI MAGI – Nell’ambito della rassegna INCONTRIAMOCI AL MUSEO, Alle ore 16 si terrà l’incontro culturale curato e promosso dall’associazione Radici in collaborazione con la parrocchia di San Michele Arcangelo.

DOMENICA 18 AL MUMAM STORIE DI VITA INSIEME ALL’ATTRICE LINA SICILIANO – Organizzato dal delegato al centro storico Aldo Fortino, l’evento vedrà la partecipazione dell’attrice cariatese Lina Siciliano, protagonista del film Una Femmina, che ha ricevuto 2 nomination al David di Donatello e che racconta una storia di risveglio, di vendetta e rinascita di una giovane ragazza che si ribella alla ‘ndrangheta e al sistema patriarcale in cui è costretta a vivere. Si terrà alle ore 17.

INCONTRO CON AUTORI - Si parte martedì 20 alle 17,30 con DIALOGO TRA LE PARTI, libro scritto dalla psicologa Cecilia Gioia. Venerdì 23 alle ore 17,30 il giornalista Attilio Sabato presenterà il suo libro IUBRIS. Gli incontri si concluderanno martedì 27 alle ore 17,30 con la presentazione del libro LA CALABRIA DELLE MERAVIGLIE del giornalista e scrittore Arcangelo Badolati.

DOMENICA 25, giorno di Natale, la Parrocchia di San Michele Arcangelo porterà in scena il Presepe Vivente dal tema Benvenuti a Betlemme. L’appuntamento sarà alle ore 19 nel centro storico.

GIOVEDÌ 29 A CHRISTMAS CAROL. A cura dell’Associazione APS Arte e Spettacolo Nella Ciccopiedi, il Canto di Natale concluderà, in Piazza Plebiscito, la programmazione socio-culturale di Natale.