Sarà presentato mercoledì 14 dicembre il Piano di Protezione civile del Comune di San Giovanni in Fiore, alle ore 11 nella Sala degli Stemmi della Provincia di Cosenza. Nel merito relazioneranno la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, la vicesindaca Daniela Astorino, delegata alla Protezione civile, e l’ingegnere Gianluca Perna, che ha redatto il documento e nell’occasione lo illustrerà in dettaglio. “Prevenzione e organizzazione – sottolinea la sindaca Succurro – sono imprescindibili e fondamentali per tutelare i nostri territori e tutti gli abitanti. La recente vicenda di Ischia ci impone di intensificare gli sforzi per la sicurezza dei cittadini, al fine di dare risposte efficaci di Protezione civile in caso di calamità. Nello specifico, l’amministrazione comunale di San Giovanni in Fiore ha ritenuto prioritario definire al meglio le modalità di intervento e coordinamento, in modo da fornire piena garanzia di risultato in tutti i soccorsi necessari”. “L’aggiornamento del Piano comunale di Protezione civile – spiega la vicesindaca Astorino – era urgente, in quanto purtroppo mancava dal 2012. Conclusa l’emergenza Covid, che avevamo gestito con prontezza e responsabilità dando costante e qualificata assistenza ai cittadini, abbiamo voluto mettere un punto fermo in materia di Protezione civile, dotandoci di uno strumento, obbligatorio, studiato e articolato con scienza e coscienza”. All’iniziativa sono state invitate la Protezione civile regionale, tutte le forze dell’ordine presenti nel territorio di San Giovanni in Fiore, le associazioni iscritte all’albo della Protezione civile, la prefettura e la questura di Cosenza.