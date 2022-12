Oggi il Santo Padre Francesco ha nominato due nuovi presuli alla guida di due comunità diocesane calabresi, Cosenza – Bisignano e San Marco Argentano – Scalea. A mezzogiorno la scelta del Papa è stata resa ufficiale e comunicata alle comunità diocesane interessate e alla stampa. Monsignor Giovanni Checchinato, finora Vescovo di San Severo è il nuovo arcivescovo metropolita di Cosenza – Bisignano, monsignor Stefano Rega, del clero della Diocesi di Aversa, Parroco e Direttore del Centro Diocesano Vocazioni, è il nuovo vescovo di San Marco Argentano – Scalea.

Profilo biografico di S.E. Mons. Giovanni Checchinato, nuovo arcivescovo metropolita di Cosenza – Bisignano

S.E. Mons. Giovanni Checchinato è nato il 20 agosto 1957 a Latina, nella Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno.

Ha frequentato il Pontificio Collegio Leoniano di Anagni e l’Accademia Alfonsiana di Roma. Dopo aver conseguito il Dottorato presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma, ha seguito un corso di perfezionamento in Bioetica presso l’Università La Sapienza di Roma.

È stato ordinato sacerdote il 4 luglio 1981, incardinandosi nell’allora Diocesi di Terracina-Latina.

Ha svolto i seguenti incarichi: Vicario nella Parrocchia di San Francesco d’Assisi in Cisterna di Latina (1981-1988); Insegnante presso l’Istituto di Scienze religiose Paolo VI di Latina e presso il Seminario Regionale di Anagni (1983-1991); Assistente dell’Azione Cattolica Ragazzi (1981-1986); Parroco della Parrocchia San Pio X in Borgo Isonzo di Latina (1988-1992); Assistente dell’Azione Cattolica Settore Adulti e Famiglie (1989-1994); Direttore dell’Ufficio di Pastorale Familiare, Co-Fondatore e Consulente Etico del Consultorio Diocesano Crescere insieme (1989-2005); Arciprete Parroco della Parrocchia di San Cesareo, Concattedrale di Terracina (1992-2005); Rettore del Pontificio Collegio Leoniano di Anagni (2005-2015); Parroco della Parrocchia di Santi Pietro e Paolo di Latina (2015-2016); Parroco di Santa Rita di Latina (2016-2017).

Il 13 gennaio 2017 è stato nominato Vescovo di San Severo ed ha ricevuto la consacrazione episcopale il 23 aprile successivo.

In seno alla Conferenza Episcopale Italiana, è Membro della Commissione Episcopale per le Migrazioni. Nella Conferenza Episcopale Pugliese presiede la Commissione per il servizio della carità e della salute.

Profilo biografico di S.E. Mons. Stefano Rega, nuovo vescovo di San Marco Argentano – Scalea

S.E. Mons. Stefano Rega è nato il 30 dicembre 1968 a Villaricca (NA). Ha frequentato il Seminario Maggiore Arcivescovile di Napoli e la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, conseguendo la Licenza in Teologia Dogmatica. È stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1993, incardinandosi nella Diocesi di Aversa.

Ha ricoperto i seguenti incarichi: Educatore presso il Seminario Maggiore Arcivescovile di Napoli (1996-2003); collaboratore della Parrocchia Santi Giuseppe ed Eufemia in Carditello (1999-2003); Rettore del Seminario Diocesano di Aversa, Delegato per i seminaristi del Seminario Maggiore, collaboratore delle Parrocchie di Maria SS.ma delle Grazie e di S. Luca Evangelista in Giugliano (2003-2017); Membro del Consiglio Presbiterale Diocesano e del Collegio dei Consultori; Direttore dell’Ufficio Diocesano di Pastorale Vocazionale. Dal 2017 è Parroco della Parrocchia San Nicola di Bari a Giugliano in Campania.