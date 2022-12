Il sindaco Gianni Papasso e l’amministrazione comunale tutta, anche a nome dell’intera comunità locale esprimono orgoglio, nonché vivissime congratulazioni per la presenza e il successo conseguito con i suoi report fotografici nel seguire il Mondiale di Calcio 2022 nel Qatar, al giornalista Pasquale Golia. Una presenza, quella di Pasquale, che soprattutto per la sua professionalità, non è passata inosservata neanche agli inviati stranieri delle varie testate giornalistiche e televisive al seguito della kermesse calcistica. La Città di Cassano All’Ionio e di conseguenza la Calabria, grazie al giornalista e fotoreporter Golia, è stata, dunque, presente e protagonista in prima linea, a bordo campo, per cogliere i momenti salienti degli incontri disputati tra le compagini delle nazioni partecipanti al Campionato Mondiale di Calcio, che, ahimè, per avere fallito la qualificazione, ha visto l’assenza della compagine azzurra dell’Italia. Golia, gravido di tanta buona volontà e di desiderio di allargare sempre più il suo raggio d’azione professionale, di certo non è nuovo a simili esperienze sportive nazionali e internazionali, avendo già seguito eventi ciclistici e calcistici di rango. Al rientro dal Qatar, al termine del Mondiale di Calcio, il sindaco Papasso e l’amministrazione comunale hanno manifestato l’intendimento di voler tributare a Pasquale Golia i giusti meriti, invitandolo a partecipare a un incontro nella sede istituzionale, nel corso del quale, oltre ad ascoltare dalla sua viva voce il racconto dell’esperienza vissuta gli si renderà merito di avere veicolato nel mondo il nome della Città di Cassano.