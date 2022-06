“Alle Sirene giungerai da prima | Che affascìnan chïunque”. Sono questi i versi poetici con i quali dall’VIII a.C. l’universale Omero continua ad emozionare l’umanità con il viaggio turistico-esperienziale più famoso della storia: l’Odissea. Allo stesso modo e con la stessa ispirazione poetica e turistica, la 28esima stagione dell’Acquapark di Corigliano-Rossano, partirà dalla nave di Ulisse, affacciata sull’Atena Gioc’Onda, mare in tempesta sulle coste della Calabria, la più probabile Terra dei Feaci raccontata nel famoso poema epico di tutti i tempi, dove approdò sfidando il canto ammaliatore delle figure mitologiche. Qui, a tre giorni dall’inaugurazione (giovedì 16), l’ultima attrazione del Parco acquatico dei record, ospiterà un evento nazionale, il primo di una lunga serie di questa estate 2022. Domenica 19, con gli speaker di Radio Kiss Kiss, Pippo Pelo e Adriana Petro, foto con gli ospiti e pizzata. Ed è subito festa!

Goditi la vita! È, questo, il claim scelto per questa speciale edizione che ancora una volta anticipa l’estate, rispondendo a quella irrefrenabile voglia di svago e sano divertimento dopo il lungo inverno di scuola e impegni lavorativi. Più di così non si può.

Manca una settimana esatta all’avvio ufficiale della 28esima stagione che animerà questa lunga estate per ben 11 settimane e mezzo di acqua, musica e sole, accogliendo i visitatori da tutt’Italia, dai zero ai 100 anni. Perché tra chioschi bar, frutteria e pizzeria, area pic nic, nursery e centro massaggi, l’Odissea 2000, è davvero aperta a tutti e lo spazio, non si può certo dire che manchi. Con i suoi 84 mila metri quadrati all’aperto, 6000 metri cubi d'acqua, 3.800 metri di scivoli per il più alto numero di attrazioni acquatiche del Sud Italia non serve null’altro che la voglia di divertirsi e di vivere una giornata di relax con il proprio partner, in compagnia degli amici o della propria famiglia.

Per l’evento di Radio Kiss Kiss di domenica 19 occorre prenotarsi. Il costo del biglietto, che include anche l’ingresso al Parco, è di 25 euro. Si acquista sul sito https://www.odissea2000.it/home/.

Tutti Bambini. È valida ancora per qualche giorno, la promozione che prevede la possibilità di acquistare il ticket d’ingresso a prezzo ridotto se si acquista on line entro domenica 12.