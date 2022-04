Si riparte alla grande: la Scuola di danza polistenese “Il Discobolo” si impone con enorme soddisfazione al Festival della Danza Calabria Edition 2022 organizzata dall’Organizzazione nazionale Opes Danza e tenutasi il 24 aprile, al Teatro Garden di Cosenza. Tutte le coreografie presentate da Rossella D’Agostino e Jlenia Furfaro sono state premiate: ben 4 primi premi, due secondi posti, oltre a tre menzioni speciali.

La prestigiosa scuola di danza che opera da opera da oltre trent’anni nella cittadina calabrese, si è spesso imposta anche negli anni precedenti il look down, ottenendo numerosissime soddisfazioni e ricevendo tantissimi premi nelle manifestazioni nazionali ed internazionali alle quali ha partecipato.

Finalmente, grazie alla ripartenza, riprende il percorso di formazione per la danza, riuscendo ad imporsi fin da subito proprio nel festival Opes di ieri.

Opes Danza, Organizzazione Per l’Educazione allo Sport, è un Ente nazionale riconosciuto dal CONI che promuove ed organizza, numerose iniziative atletiche e ricreative, a carattere nazionale che crede nello

sport come mezzo per la trasmissione di valori e come una palestra di vita che insegna a socializzare e crescere, ad impegnarsi e confrontarsi, ognuno con le proprie potenzialità e i propri limiti. Opes propone lo sport come risposta al disagio dei giovani che troppo spesso, non trovano modelli giusti o punti di riferimento per crescere in una società sempre più frenetica, in cui sembra di percorrere strade senza sbocchi.

Il Centro Danza il Discobolo, condividendo le linee guida principali dell’Ente, si è affiliata da oltre 10 anni e partecipa alle iniziative organizzate raccogliendo sempre le proprie soddisfazioni.

Il Grande entusiasmo dei giovani ballerini è stato raccolto e fatto proprio dai genitori che hanno elogiato il lavoro svolto dagli istruttori della scuola polistenese.

Il Direttore Artistico, Rossella D’Agostino, contentissima dei risultati raggiunti, ringraziando i propri ragazzi e i genitori “che si assumono grandi sacrifici per dare ai loro figli la possibilità di frequentare i corsi e le manifestazioni alle quali partecipano”, dichiara: “finalmente si riparte, si riprende a vivere. E’ stato un periodo difficile e, anche se non è ancora finita, è bello essere qui con i miei ragazzi per partecipare insieme a tante altre realtà ad un momento di condivisione così importante; d’altronde lo sport, la danza in tutte le sue componenti sportive ed artistiche, così la musica e l’arte, devono essere vissute insieme, per portare alti i valori ai quali si ispirano. Poi, se il tutto viene coronato da grandi soddisfazioni è ancora meglio” .

Il prossimo appuntamento per i giovani ballerini del Centro Danza Il Discobolo sarà al Montesilvano Stage e Competition che si terrà nella splendida cornice della cittadina abruzzese dal 27 al 29 maggio, evento che porterà ogni danzatore respirare tre giorni di pura danza. Successivamente la scuola di danza chiuderà il proprio anno di corsi con il tradizionale saggio di fine anno e con la presentazione del Musical “C’era una volta un pezzo di legno”.