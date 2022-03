La longevità tra genetica e stile di vita: come aiutare i geni a farci vivere a lungo e in buona salute. E' questo il tema del nuovo incontro della rassegna “AgoràLab: Laboratorio di diffusione della cultura tecnico-scientifica per la cittadinanza nel XXI secolo”, progetto biennale, coordinato dal prof. Peppino Sapia del Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra dell’Università della Calabria, vede la partecipazione della stessa UniCal in qualità di capofila, con ben otto Dipartimenti e la compartecipazione di altri autorevoli soggetti partner: Fondazione Attilio e Elena Giuliani – Villa Rendano. Cosenza; Sila Science Park – Fata Museum. Taverna di Catanzaro; Consorzio Geo “Centro di Ricerca Interuniversitario per lo studio della condizione giovanile, dell’organizzazione, delle istituzioni educative e dell’orientamento”. Con sede amministrativa presso l’Università di Udine.

Il prossimo appuntamento si terrà il 10 marzo, alle ore 17, presso Villa Rendano a Cosenza. Interverrà il prof. Giuseppe Passarino, direttore del Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra; introdurrà Peppino Sapia, docente Unical, nonchè coordinatore scientifico di AgoràLab, mentre il compito di coordinare i lavori toccherà ad Anna Cipparrone, direttore del Museo multimediale Cosentia itinera.

Negli ultimi trenta anni la ricerca sui meccanismi molecolari dell’invecchiamento è cresciuta in modo esponenziale. Studi iniziati negli anni novanta dello scorso secolo hanno evidenziato che l’invecchiamento è correlato a un significativo cambiamento dei processi biologici molecolari, con alcuni geni che smettono di funzionare ed altri, fino allora inattivi, che cominciano a funzionare. In altri termini avviene un rimodellamento del nostro organismo e del suo funzionamento. L’invecchiamento si accompagna in particolare al declino delle capacità dell’organismo di conservare le proprie caratteristiche al variare delle condizioni esterne dell'ambiente tramite meccanismi di autoregolazione (omeostasi). La comprensione del quadro molecolare dei processi di invecchiamento ha condotto verso un vero e proprio cambio di paradigma della gestione proattiva dell’aspettativa di vita e della buona salute. Valter Longo (uno dei maggiori esperti in questo campo, direttore dell’Istituto FIRC di Oncologia Molecolare, IFOM) ha sintetizzato il nuovo paradigma in un aforisma: “Anziché essere gerontologi dovremmo essere juventologi, cioè studiosi della gioventù per poterla protrarre nel tempo”. Un ruolo cruciale nel mantenimento della buona salute, incastonata in una lunga aspettativa di vita, è svolto dalla restrizione calorica. Questa scoperta, effettuata su modelli animali, ha spinto gli scienziati a indagare se tale regime alimentare sia utilizzabile anche nell’uomo. Tuttavia, i primi studi su volontari sottoposti a restrizione calorica hanno evidenziato l’insorgenza di notevoli problemi di tipo psicologico (forte tendenza alla depressione) oltre che di problemi legati alla carenza di alcuni elementi essenziali. Si è quindi cercato di capire in che modo sia possibile avere nell’uomo gli effetti benefici della restrizione calorica senza sottoporsi ai rigori e ai problemi da essa derivanti. Questa tematica ha enorme rilevanza sociale e individuale, anche in un’ottica di Educazione alla salute. Vale dunque la pena discuterne per trarne utili indicazioni circa appropriati stili di vita e alimentari. Lo faremo - hanno evidenziato gli organizzatori - in occasione del seminario del prof. Passarino, che – tra l’altro – è uno degli scienziati che dal 2014 ad oggi hanno condotto uno studio internazionale su 30000 persone, volto a identificare il livello di alcuni ormoni proteici ottimale per poter avere un’aspettativa di vita e di salute lunga, riducendo il rischio di malattie neurodegenerative, cardiovascolari ed oncologiche.