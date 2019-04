Tutto è pronto per l’11^ edizione del campionato italiano di karate del Centro Sud che si svolgerà nella nuova Città di Corigliano-Rossano il 6/7 aprile al Palasport “Brillia”. Il luogo di presentazione dell’importante evento è stata l’aula “Magna” dell’Istituto Tecnico per Geometri “Green - Falcone e Borsellino” – area urbana Corigliano – diretto dal dirigente scolastico Alfonso Costanza. L’istituto, a tal riguardo, offre la più ampia collaborazione nell’ambito della manifestazione organizzata dal Comitato Regionale FIKTA Calabria.

Agli studenti è stata fornita la possibilità di conoscere nei dettagli una disciplina che interviene su più livelli differenti: fisico, spirituale e mentale. Dotando l’individuo di un nuovo stile di vita. Abbattuta ogni preclusione culturale nei confronti delle donne, le cui percentuali di presenze risultano in crescita.

Per il dirigente Costanza si tratta di un evento importante: «Tali iniziative presentano profili formativi e didattici sul piano della conoscenza di discipline che aiutano al controllo delle emozioni. È necessario imparare a gestire e frenare gli impulsi protesi alla violenza e all’aggressività. È uno sport che richiede impegno e soprattutto tiene allenata la mente favorendone attenzione e concentrazione».

Per il Presidente Fikta-Calabria Domenico Francomano è di sicuro interesse l’apertura della scuola alla conoscenza del mondo del karate. Il massimo rappresentante della federazione inoltre ribadisce come in Calabria si stiano consolidando le percentuali di adesioni, in particolare in provincia di Cosenza.

Il Maestro Antonio Ruscelli – comitato regionale Fikta – sottolinea come tale disciplina aiuti la crescita dell’individuo. “Aprirsi al mondo della scuola può rappresentare un momento importante non solo formativo, ma anche di lotta alle devianze”. Le attività di coordinamento sono state svolte dal referente prof. Mario Cimino.