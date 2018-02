In occasione del mercato del primo giovedì del mese, sono stati predisposti dal Comando dei Vigili Urbani di Crotone diretto dal Comandante Francesco Iorno, specifici controlli finalizzati ad accertare eventuali contraffazioni della merce in vendita ed irregolarità nella occupazione dei posti del mercato da parte di operatori non autorizzati.

Sono stati sanzionati e si è provveduto a fare smontare tutti i venditori non autorizzati ed in particolare venditori ambulanti di frutta e verdura che occupavano illegittimamente la sede stradale rendendo peraltro caotica la viabilità urbana.

Nel corso dei servizi mirati alla vendita di prodotti non conformi, è stata inoltre rinvenuta merce contraffatta, consistente in 36 paia di scarpe da ginnastica con logo di varie marche. Gli agenti operanti hanno provveduto al sequestro della merce.