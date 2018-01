Si è tenuta nella sala consiliare del Comune di Crotone la cerimonia ufficiale di presentazione della Scuola Atletica Krotoniate – Sakro. L’evento organizzato in collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune di Crotone è stata una preziosa occasione per fare il punto della situazione insieme all’assessore Frisenda sulle attività sportive e gli orizzonti che la città pitagorica vuole mettere in campo e che merita anche in virtù del suo passato glorioso.

La nuova società, affiliata alla Federazione Italiana di Atletica Leggera Fidal, in realtà basa le sue radici su una ultradecennale esperienza nel settore sportivo, con storiche organizzazioni come il Club Ginnico Sportivo, l’Atletica Phayllos, la Polisportiva Scintilla, l’Atletica Runners 2012, oggi confluite nel gran bel progetto della Scuola Atletica krotoniate – Sakro.

Il presidente è Gianfranco Screnci, noto come storico cittadino crotonese da sempre attivo a 360 gradi nel panorama sportivo. Responsabile del settore tecnico è l’allenatore federale Scipione Pacenza, conosciuto a livello nazionale come uno dei migliori coach FIDAL, reduce dai suoi ultimi trionfi dei ragazzi da lui seguiti, primo fra tutti Idam Ayoub diventato campione italiano allievi nei 3000 metri. Responsabili del settore master Luigi De Biase e il dott. Luca Pugliese, anche medico sociale, esempi di professionalità e passione per il mondo del running. Capitano della squadra master, Raffaele Lioitne, maratoneta e corridore di lungo corso. La comunicazione, servizi web e marketing sono stati affidati a HERA ORA, del presidente Marco Tricoli, nota tra l’altro come società organizzatrice della gara podistica StraCrotone.

Durante la conferenza stampa sono stati presentati gli obiettivi e le caratteristiche della società sportiva, a partire dal suo logo, ideato e creato dal partner HERA ORA, che rappresenta il tripode di Kroton, con la dicitura in greco antico SAKRO, e il braciere olimpico richiamando proprio i colori dei cinque cerchi delle Olimpiadi, a dimostrazione delle ambizioni del gruppo e della reputazione del territorio.

Dopo una breve introduzione storica sono state esposte le finalità e gli obiettivi della Scuola Atletica Krotoniate. Le attività sono rivolte ai giovani, ai ragazzi e alle ragazze che intendono formarsi e prepararsi al meglio alla vita e allo sport, in modo sano e corretto, ma anche agli appassionati della corsa, dell’attività motoria e ai così detti master, ovvero le persone che nonostante spesso l’ottima forma fisica non possono più definirsi giovani.

La società intende far partecipare i propri iscritti che ne hanno voglia e capacità a partecipare a tutti i campionati ufficiali regionali e nazionali, a maratone e meeting anche internazionali. Sono previste sedute formative pratiche e teoriche.

Nell’occasione della presentazione è stato annunciato l’accordo tra la Scuola Atletica Krotoniate e la MIZUNO, storica azienda giapponese fondata a Osaka nel 1906 tra i leader a livello mondiale nel settore running, che fornirà tutte gli accessori e l’abbigliamento per gli iscritti e gli atleti, nonché le divise gara ufficiali mostrate ed esibite in conferenza alla stampa, alla quale sono intervenuti l'assessore allo Sport Giuseppe Frisenda e il delegato del Coni Provinciale Daniele Paonessa.