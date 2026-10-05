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Catanzaro (Catanzaro) - Sicurezza sul lavoro, il 9 ottobre convegno di Confartigianato Catanzaro con l'Ordine degli Ingegneri

La sicurezza sul lavoro non può essere confinata agli adempimenti previsti dalla legge. Deve diventare un patrimonio condiviso, capace di orientare comportamenti e scelte quotidiane nei luoghi di lavoro e, più in generale, nella società. Per contribuire a rafforzare questa cultura, Confartigianato Imprese Catanzaro, in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro e con il patrocinio di O.P.R.A. – Organismo Paritetico Regionale Artigianato, organizza il convegno “La Sicurezza sul Lavoro”.

L’iniziativa, in programma venerdì 9 ottobre 2026, alle ore 16, nella sede di Confartigianato Imprese Catanzaro (via Lucrezia della Valle n. 50), vuole riportare al centro dell’attenzione un tema che continua a richiedere investimenti, formazione e un salto di consapevolezza. A confrontarsi saranno imprese, professionisti, pubbliche amministrazioni e cittadini, in un appuntamento pensato per mettere in relazione competenze e responsabilità diverse.

I numeri spiegano perché sia necessario continuare a parlarne. Da gennaio a luglio 2026 sono 17 i decessi registrati in Calabria in occasione di lavoro. La regione rientra inoltre tra le cinque italiane – insieme a Sicilia, Campania, Liguria e Puglia – nelle quali l’incidenza degli infortuni mortali risulta superiore al 125% della media nazionale.

Dietro queste cifre ci sono persone e comunità. E prima ancora che un incidente accada, c’è la possibilità di riconoscere un pericolo, valutarlo e adottare comportamenti adeguati. È proprio su questo passaggio che si concentrerà la relazione dell’ingegnere Maurizio Staglianò, dedicata a “La percezione del rischio come strumento di prevenzione”. Il tema introduce una dimensione spesso decisiva: non sempre il rischio che esiste coincide con quello che viene percepito. Capire come le persone riconoscono un pericolo, come lo valutano e come questa percezione condiziona le loro decisioni può diventare, quindi, uno degli strumenti attraverso cui rendere più efficace l’azione preventiva.

È questo anche il terreno sul quale Confartigianato Imprese Catanzaro intende sviluppare il proprio impegno. «Bisogna investire in attività che possano sostenere la cultura della sicurezza sul lavoro – sottolinea William D’Iuorno, presidente di Confartigianato Imprese Catanzaro –. Come associazione di categoria abbiamo la responsabilità di attivare questa riflessione a partire dal mondo delle imprese, perché tutelare i lavoratori significa tutelare le persone e, più in generale, la società. La sicurezza non può essere percepita soltanto come un obbligo a cui adempiere, ma deve diventare parte integrante del modo di fare impresa e del modo di vivere i luoghi di lavoro».

Per D’Iuorno, l’appuntamento rappresenta anche l’occasione per consolidare una rete di collaborazione: «Questa iniziativa ci apre la strada di una collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri e rafforza il protocollo d’intesa già siglato con il movimento AIDIA Catanzaro. Crediamo sia importante mettere in rete competenze e sensibilità diverse per costruire occasioni di confronto capaci di produrre maggiore consapevolezza e strumenti concreti».

L’incontro, moderato dalla giornalista Rosita Mercatante, si aprirà con i saluti istituzionali di William D’Iuorno, presidente di Confartigianato Imprese Catanzaro; Luigi Veraldi, presidente OPRA Calabria; Salvatore Ascioti, presidente Confartigianato Imprese Calabria; Francesco Dattilo, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro; Francesco Pellegrini, presidente EBAC Calabria; Angela La Gamma, consulente legale Confartigianato Imprese Catanzaro.

Per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri è previsto il riconoscimento di 3 CFP.


di Redazione | 05/10/2026

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