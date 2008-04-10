di LETIZIA GUAGLIARDI - Molto più di quanto pensiamo. Sia Salomone che Steve Jobs possedevano menti straordinarie, capaci di rivoluzionare il mondo e risolvere problemi apparentemente impossibili. Eppure, entrambi sono caduti nella stessa identica trappola: hanno preso decisioni personali disastrose. Questa è la prova più evidente di una grande verità: l'intelligenza e la saggezza non sono affatto la stessa cosa.

L'intelligenza è la potenza del motore: ti dice quanto velocemente puoi andare e quanta strada puoi fare.

La saggezza è il pilota: ti dice dove conviene andare, quando è il momento di frenare e quale strada è più sicura per non fare un incidente.

E c'è anche un esempio famoso, nel mondo gastronomico: l'intelligenza è sapere che il pomodoro è un frutto (conoscenza logica e scientifica); la saggezza è evitare di metterlo nella macedonia (buon senso e applicazione pratica).

In pratica: una persona intelligente sa esattamente come si usa un'arma o come si crea una tecnologia complessa; una persona saggia valuta se è moralmente giusto usarla e quali saranno le conseguenze a lungo termine per se stessa e per gli altri.

Ma ora esaminiamo Steve Jobs.

È l’autunno del 2003. Steve Jobs è all'apice del mondo. Ha rivoluzionato la musica con l’iPod, la Pixar domina il cinema d'animazione e la Apple è tornata a essere il faro dell'innovazione tecnologica. Jobs si sente invincibile, quasi un semidio capace di piegare la realtà alla propria volontà attraverso quello che i suoi collaboratori chiamano "il campo di distorsione della realtà". Poi, durante un controllo di routine, arriva una diagnosi tremenda: tumore al pancreas.

I medici, però, scoprono un dettaglio straordinario, un vero e proprio miracolo clinico: non si tratta del letale adenocarcinoma pancreatico ma di un tumore neuroendocrino, una forma rarissima, a crescita lentissima e, soprattutto, perfettamente operabile. Un intervento chirurgico immediato avrebbe potuto rimuoverlo del tutto, salvandogli la vita.

Ed è qui che la straordinaria intelligenza di Jobs si scontra drammaticamente con la sua totale mancanza di saggezza.

Jobs applica alla sua biologia la stessa identica formula che usa per i computer: se il mondo dice che una cosa è impossibile o va fatta in un certo modo, lui decide di fare il contrario. Rifiuta l'idea che un chirurgo possa tagliare il suo corpo. Crede fermamente che la sua mente, la sua forza di volontà e una disciplina ferrea possano sconfiggere la malattia, esattamente come ha sconfitto la concorrenza sul mercato.

Per nove lunghissimi mesi, mentre familiari, amici e medici lo supplicano in ginocchio di operarsi, Jobs si barrica dietro alle sue convinzioni spirituali e alternative. Mette in atto la sua cura: si sottopone a sessioni intensive di agopuntura, beve solo succhi speciali di frutta e verdura, segue una dieta macrobiotica rigidissima, consulta guaritori spirituali e cerca risposte nella filosofia Zen.

Mentre lui digiuna e beve centrifugati convinto di purificarsi, le cellule tumorali, zitte zitte, continuano a fare il loro lavoro, mutando e spostandosi. Il campo di distorsione della realtà funziona con gli investitori e con i clienti Apple ma non ha alcun potere sulle leggi della biologia.

Nel luglio del 2004, una nuova Tac mostra l'inevitabile: il tumore è cresciuto e ha iniziato a diffondersi. Solo a quel punto Jobs si arrende alla realtà e accetta di finire sotto i ferri. Ma il tempo prezioso è scaduto. Il cancro ha ormai lasciato la sua sede originaria nel pancreas metastatizzando al fegato e segnando l'inizio di un doloroso calvario lungo sette anni, fatto di trapianti, sofferenze e un declino fisico visibile al mondo intero.

Anni dopo, ormai consunto dalla malattia e vicino alla fine, Jobs confesserà al suo biografo Walter Isaacson, con una voce carica di rimpianto e vulnerabilità: «Non volevo che aprissero il mio corpo... Pensavo che sarei guarito da solo. Ho fatto una stupidaggine».

La mente che aveva immaginato il futuro non era stata saggia abbastanza da accettare la realtà del presente.

E allora, la nostra riflessione di oggi è questa: perché si può essere intelligenti ma non saggi?

Perché l'intelligenza e la saggezza non viaggiano sugli stessi binari mentali. La scienza spiega questa discrepanza attraverso tre fattori principali.

Il primo fattore l'ha scoperto lo psicologo Keith Stanovich che ha coniato il termine disrazionalità per spiegare come persone con un QI altissimo possano agire in modo totalmente irrazionale. L'intelligenza misura la potenza di calcolo della mente (la "RAM" del cervello). La saggezza, invece, controlla l'uso di quella potenza, integrando le emozioni, l'autoconsapevolezza e la valutazione dei rischi reali.

Il secondo fattore è il famoso paradosso di Salomone. È un fenomeno psicologico per cui siamo bravissimi a risolvere i problemi degli altri - usando l'intelligenza pura - ma diventiamo ciechi e irrazionali quando dobbiamo prendere decisioni che riguardano noi stessi. Le nostre emozioni sequestrano le nostre capacità logiche.

Il terzo fattore è l'effetto Dunning-Kruger nei geni: le persone molto intelligenti sono abituate ad avere ragione e a dominare i campi in cui eccellono. Questo può generare una forma di cecità cognitiva: l'illusione di essere esperti in qualsiasi altro settore, come Steve Jobs che pensava di poter comprendere la medicina meglio dei medici.

A questo punto, ci chiediamo: come si può diventare saggi?

Se l'intelligenza è in gran parte determinata dalla genetica e dall'elasticità mentale, la saggezza si impara. Non è un talento naturale ma una competenza emotiva e filosofica che si coltiva giorno dopo giorno attraverso pratiche precise.

Una è quella di guardarsi da fuori. Per superare il Paradosso di Salomone quando dobbiamo prendere una decisione importante, impariamo a guardarci in terza persona. Chiediamoci: "Se un mio amico si trovasse in questa identica situazione, che consiglio gli darei?". Questo semplice esercizio riduce l'impatto delle emozioni distruttive come paura, rabbia e orgoglio.

Un altro modo è quello di praticare l'umiltà intellettuale: accettiamo il fatto che la nostra mente ha dei limiti profondi e che non possiamo sapere tutto. Il saggio non è chi ha tutte le risposte ma chi sa quando è il momento di affidarsi a un esperto o di dire "non lo so".

Possiamo anche sviluppare la metacognizione, cioè pensare al proprio pensiero. Invece di seguire ciecamente i nostri impulsi, impariamo a fermarci e ad analizzare le nostre stesse reazioni: "Perché voglio rifiutare questo consiglio? È una scelta logica o è solo il mio orgoglio che parla?".

infine, possiamo imparare dal fallimento. L'esperienza, da sola, non genera saggezza: un errore ripetuto cento volte resta solo un errore. La saggezza nasce quando prendiamo un fallimento, lo analizziamo senza giudicarci e ne estraiamo una lezione per il futuro.

Insomma, se l'intelligenza serve a capire come funziona il mondo, la saggezza serve a capire fino a che punto possiamo spingerci senza distruggere noi stessi e gli altri.

E ora facciamo un viaggio indietro nel tempo, a quasi tremila anni fa.

Ci troviamo a Gabaon, una collina rocciosa a pochi chilometri da Gerusalemme. Un ragazzo, poco più che ventenne, si sveglia di soprassalto, con il cuore che gli batte nel petto. Si chiama Salomone. Suo padre, il leggendario Re Davide — l'eroe che aveva sconfitto Golia e unificato la nazione — è appena morto. Salomone ha ereditato la corona ma, insieme all'oro, ha ricevuto un peso d'acciaio: governare un impero instabile, accerchiato da nemici e lacerato da rivalità interne.

È terrorizzato. Si guarda allo specchio e non vede un re, vede solo un ragazzo. Sente di non avere l'esperienza, la forza o la furbizia per farcela. Quella notte, nel silenzio della stanza, l'aria si fa densa. Il racconto biblico ci dice che Dio entra nel suo sogno. Non ci sono tuoni o visioni apocalittiche ma una promessa solenne: "Chiedi ciò che vuoi che io ti conceda".

È il desiderio del genio della lampada in versione divina. Una carta bianca assoluta. Chiunque, al suo posto, avrebbe chiesto una vita lunghissima, la morte sanguinosa dei propri rivali, casse piene d'oro o un esercito invincibile per schiacciare ogni minaccia. Chiunque avrebbe chiesto il potere.

Ma è proprio in questo istante che Salomone compie il suo primo, vero capolavoro di saggezza. Non chiede armi, non chiede oro. Con una vulnerabilità disarmante, ammette i propri limiti: «Io sono solo un ragazzo, non so come comportarmi». E poi pronuncia quella richiesta che risuonerà nei secoli: "Dà al tuo servo un cuore intelligente, perché sappia distinguere il bene dal male".

Non chiede una mente fredda e calcolatrice per dominare ma un cuore capace di ascoltare. Cerca la bussola morale prima della spada. Vuole l'intelligenza dei fatti, certo, ma fusa con l'umiltà e l'empatia della saggezza.

Al Signore piacque che quel giovane re non avesse cercato il proprio ego ma il bene comune. E così gli concesse quel cuore intelligente e lo trasformò nell'uomo più saggio del mondo antico.

La tragedia, però, è che persino quel dono divino non fu eterno. Anni dopo, Salomone dimenticherà di ascoltare il suo stesso cuore, dimostrando che la saggezza non è un trofeo che si vince una volta per tutte ma una scelta da fare ogni singolo giorno.

Ecco, allora, il significato del famoso paradosso di Salomone, che possiamo riassumere in una frase semplicissima: siamo bravissimi a dare ottimi consigli agli altri ma siamo un disastro a seguire i nostri stessi consigli.

Re, governanti e sudditi viaggiavano per migliaia di chilometri solo per chiedergli un parere su controversie complesse o dilemmi morali e lui trovava sempre la soluzione perfetta. Eppure, per quanto riguarda la sua vita privata, lui fu un completo disastro. Prese decisioni personali scellerate, sperperò ricchezze, scelse alleanze sbagliate e non riuscì a educare suo figlio, portando il suo regno alla rovina. Saggio con gli altri, poco o niente con se stesso.

Per noi, in tutto questo, c'è una splendida notizia. Se l'intelligenza è in gran parte un dono genetico, la saggezza si può coltivare. Non serve un QI da Nobel per essere saggi.

Nella Lettera di Giacomo (Cap. 1, versetto 5) si legge: "Se qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio, che dona a tutti generosamente".

Chiedere la saggezza — attraverso la preghiera o nei nostri momenti di profonda meditazione — non significa chiedere che i problemi spariscano per magia. Significa chiedere gli occhi giusti per guardarli. Significa avere l'umiltà di Salomone nel dire "non lo so" e fermarsi a fare spazio al silenzio, all'ascolto e all'empatia.

Ogni giorno possiamo scegliere: vogliamo nutrire solo il nostro ego con la logica e la pretesa di avere ragione, o vogliamo coltivare anche noi un cuore intelligente?

In un mondo che ci spinge a correre, a studiare sempre di più e ad accumulare dati, ricordiamoci che l’intelligenza ci fornisce gli strumenti per costruire il mondo ma solo la saggezza ci dice come viverci senza distruggerlo.

Cerchiamo, quindi, di essere intelligenti con la mente ma saggi con il cuore.