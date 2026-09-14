Fiumefreddo Bruzio si prepara a diventare la “capitale della prevenzione” con il Festival per la Salute 2026, iniziativa promossa dall’Associazione Casa di Rosa Ets, in programma da mercoledì 16 a domenica 20 settembre nel centro storico del borgo. Screening senologici, consulenze gratuite, incontri scientifici, arte, cinema, musica e attività all’aperto - riferisce una nota del Csv Cosenza - animeranno la cittadina tirrenica con un unico obiettivo: diffondere la cultura della prevenzione e promuovere una visione della salute che metta al centro la persona, i corretti stili di vita e l’importanza della diagnosi precoce. Il Festival rappresenta l’espressione più visibile dell’impegno che Casa di Rosa ETS porta avanti durante tutto l’anno. L’associazione, nata a Fiumefreddo Bruzio, opera per contrastare l’elevata mortalità dovuta al tumore al seno in Calabria, promuovendo campagne di informazione, percorsi di prevenzione primaria, attività di screening, formazione sanitaria e sostegno alle donne che affrontano o hanno affrontato la malattia.

Cuore della manifestazione sarà il Villaggio della Prevenzione, attivo dal 16 al 19 settembre, dove saranno effettuati screening senologici in collaborazione con la SIRPS – Servizio Interdisciplinare Ricerca e Prevenzione in Senologia. Le donne che ne faranno richiesta potranno accedere a visite specialistiche, ecografie mammarie e mammografie tridimensionali. Particolarmente significativa sarà la presenza della Carovana della Prevenzione di Komen Italia, programma nazionale itinerante realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. Grazie all’unità mobile attrezzata sarà possibile effettuare mammografie rivolte alle donne tra i 50 e i 69 anni inserite nelle liste dell’Asp (Azienda sanitaria provinciale) di Cosenza. Il programma prevede, inoltre, consulenze gratuite e percorsi dedicati al benessere psicofisico. Saranno presenti professionisti dell’area psicologica e della salute mentale, tra cui la psichiatra e psicoanalista Barbara Massimilla, lo psicologo e psicoterapeuta Massimo Benedetti e la psicologa Linda Miglioranza.

Ampio spazio sarà dedicato anche alla nutrizione, con consulenze a cura della biologa nutrizionista Pamela De Luca e alle pratiche di yoga guidate da Fulvia Bernacca. Numerosi gli appuntamenti scientifici che vedranno coinvolti medici, ricercatori e specialisti provenienti da importanti realtà nazionali. Si parlerà di terapie integrate in senologia, alimentazione, nuove frontiere della ricerca, prevenzione nelle comunità fragili e innovazioni terapeutiche nel trattamento del tumore al seno. Accanto alla salute, il Festival offrirà anche un ricco programma culturale. In calendario presentazioni di libri, incontri con autori, dialoghi tra studiosi, momenti dedicati alle arti e alla valorizzazione dei territori. Sarà allestita la mostra “Rapsodia Visiva. Il mito svelato”, dedicata alle opere del maestro Maurizio Carnevali e curata nell’ambito del progetto “CuriAMOci”. Non mancheranno gli eventi serali. Il pubblico potrà assistere alla proiezione del docufilm “Gianni Versace. L’Imperatore dei Sogni” alla presenza del regista Mimmo Calopresti, al concerto del musicista senegalese Ismaila Mbaye, alla proiezione del film “Couture” e allo spettacolo teatrale e musicale “ALDA. Parole al vento”, ispirato alla vita e alle opere di Alda Merini.

Il Festival coinvolgerà anche bambini e famiglie attraverso il Villaggio dei Bambini e l’iniziativa Pompieropoli, realizzata con il supporto dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco. Ci saranno passeggiate nel centro storico, escursioni alla scoperta delle erbe spontanee e momenti dedicati alla mindfulness e alla connessione con la natura. L’inaugurazione del Festival è prevista alle ore 9 del 16 settembre in Piazza Europa. Per informazioni e prenotazioni degli screening è possibile contattare l’Associazione Casa di Rosa ETS al numero 366.6106449 oppure al numero 331.6530435 (quest’ultimo attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 13 e dalle 14 alle 18).