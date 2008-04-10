di LETIZIA GUAGLIARDI - Come anticipato nell'articolo di mercoledì scorsa, oggi riflettiamo su come è cambiato il pettegolezzo oggi. Ricordi anche tu quando il pettegolezzo era una faccenda confinata tra le pagine patinate dal parrucchiere o nei sussurri al bar della piazza? C’era una regola non scritta: una volta chiuso il giornale o finito il caffè, la storia finiva lì. Era leggero, a tratti persino ingenuo. Oggi le cose sono cambiate. Il gossip ha subito una mutazione genetica e si è trasformato da passatempo di nicchia in un’industria digitale h24, alimentata da un motore potentissimo: l’algoritmo.

In pratica, siamo tutti paparazzi, non servono più i teleobiettivi nascosti nei cespugli. Oggi basta uno screenshot, un video rubato di tre secondi su TikTok o un commento lasciato per sbaglio sotto un post per scatenare un caso internazionale. La distanza tra noi e le celebrità è stata completamente azzerata. Non ci interessano più solo i grandi amori o i tradimenti da copertina, vogliamo sapere se quel segui su Instagram è stato tolto, perché quel post è stato cancellato dopo due minuti o cosa nasconde un’espressione facciale in una storia di pochi secondi. Il dettaglio microscopico è diventato la nuova notizia.

Se un tempo il gossip strappava un sorriso e un po’ di sana malizia, oggi si è fatto più pesante. Si è trasformato spesso in un tribunale online dove la polarizzazione regna sovrana: o si ama o si distrugge, senza vie di mezzo.

Ma perché non riusciamo a farne a meno? La scienza ci dice che il nostro cervello è programmato per questo: condividere informazioni sugli altri attiva i nostri circuiti di ricompensa e ci fa sentire parte di un gruppo. È un collante sociale antico quanto l’essere umano. Il problema non è cosa guardiamo, ma come lo guardiamo. In un mondo in cui il pettegolezzo è diventato un flusso continuo e globale, forse dovremmo recuperare un pizzico di quella vecchia leggerezza. Dopotutto, a volte, un mi piace è solo un mi piace e non l’inizio di una guerra mediatica.

Il pettegolezzo non è un difetto, dunque, ma un superpotere biologico.

Siamo cablati per spettegolare: circa il 65% dei nostri discorsi parla di altri e questo, per gli scienziati evoluzionisti, è il nostro equivalente dello “spulciarsi” tra scimmie, l’unico modo che abbiamo per fare squadra e capire di chi fidarci. Se ti interessa sapere cosa significa “Siamo cablati per spettegolare”, te lo spiego alla fine del post.

È una droga naturale che fa bene perché scoprire un segreto attiva il circuito della dopamina (il piacere), mentre condividerlo libera ossitocina (l’ormone dell’empatia) e abbassa istantaneamente i livelli di stress e la frequenza cardiaca.

Il cervello non capisce i VIP: davanti allo schermo il nostro cervello si confonde; per i nostri neuroni l’influencer da milioni di follower è solo un vicino di casa di cui monitorare successi e fallimenti per capire come comportarci nella nostra tribù.

Insomma, se la civiltà umana è sopravvissuta fin qui, è soprattutto perché non abbiamo mai smesso di parlarci alle spalle.

I social network non hanno inventato il pettegolezzo, hanno semplicemente preso la nostra radio tribù biologica e le hanno iniettato una dose massiccia di steroidi digitali. Se un tempo per avere la nostra dose di dopamina dovevamo aspettare il caffè con i colleghi, oggi quel meccanismo chimico è diventato un flusso continuo, istantaneo e potenzialmente infinito. Le piattaforme digitali, insomma, hanno hackerato il nostro cervello evolutivo e ora vediamo come.

Nel mondo reale, scovare un segreto richiede tempo, fiducia e conversa zione. Sui social l’effetto novità è automatico.

Ogni volta che facciamo refresh su Instagram o TikTok e troviamo una nuova frecciatina tra influencer, una rottura VIP o una foto compromettente, il nostro cervello riceve una scarica immediata di dopamina. Le piattaforme sono progettate sul principio della ricompensa variabile (lo stesso delle slot machine) per cui non sappiamo mai quando arriverà il prossimo segreto scottante e questo ci spinge a continuare a scrollare all’infinito per ritrovare quel piacere chimico.

Il nostro cervello, inoltre, si è evoluto per gestire le relazioni di una tribù di circa 150 persone (il famoso numero di Dunbar). Oggi, l’algoritmo ci inserisce in una tribù globale e artificiale.

Per i nostri circuiti neuronali profondi, una popstar americana o un tiktoker locale non sono estranei: lo schermo li fa percepire come membri della nostra comunità stretta. Quando commentiamo un gossip sotto un post, proviamo la stessa identica scarica di ossitocina (l’ormone del legame) che i nostri antenati provavano attorno al fuoco, solo che adesso la stiamo condividendo con milioni di sconosciuti.

Nel mondo analogico, infine, fare gossip pro-sociale – cioè sfogarsi con un amico sul comportamento scorretto di qualcuno – abbassava i livelli di cortisolo e calmava il battito cardiaco. Online succede il contrario.

Gli algoritmi premiano i contenuti che generano più interazioni e niente cattura l’attenzione quanto la rabbia e l’indignazione. Condividere un pettegolezzo online non è più un modo per scaricare la tensione ma diventa un tribunale permanente che tiene il nostro livello di cortisolo costantemente alto e trasforma la vecchia chiacchiera leggera in una dipendenza da stress collettivo.

Ecco, in breve, la mutazione chimica:

prima: un pettegolezzo al giorno - rilascio controllato di dopamina - calo dello stress.

Ora: mille notifiche al minuto - loop infinito di dopamina - picchi di cortisolo (stress) da indignazione social.

I social media, in pratica, hanno capito che siamo biologicamente dipendenti dalle storie degli altri e hanno trasformato questa vulnerabilità evolutiva nella risorsa più redditizia del millennio: la nostra attenzione. Lo schermo dello smartphone ha trasformato il nostro cervello in un gladiatore annoiato. Ecco come i social network stanno letteralmente “hackerando” e spegnendo la nostra empatia.

Dietro ai pixel i neuroni specchio dormono. Senza il contatto visivo o il tono della voce di una persona reale di fronte a noi, il cervello percepisce il dolore o l’umiliazione altrui solo come un contenuto da scrollare e perde così la capacità di immedesimarsi.

Siamo bombardati da più tragedie, gogne mediatiche e faide globali in un’ora di quante un nostro antenato ne affrontasse in una vita intera. Per non impazzire, il cervello alza un muro: diventiamo cinici e insensibili per legittima difesa emotiva.

L’empatia vera richiede tempo e sforzo cognitivo, mentre l’algoritmo ha fretta. Le piattaforme premiano il giudizio istantaneo e l’indignazione collettiva e ci regalano dopamina facile ogni volta che puntiamo il dito contro qualcuno insieme alla nostra tribù online. Per farla breve, il pettegolezzo digitale ha trasformato il sentimento più umano che abbiamo – la compassione – in uno spettacolo d’intrattenimento continuo. Insomma, la scienza parla chiaro: spettegolare ci ha salvato dall’estinzione ma lo smartphone ci sta togliendo il cuore.

Siamo passati dal prenderci cura della nostra tribù al linciare sconosciuti per un briciolo di dopamina artificiale.

Ne vale davvero la pena? Tu da che parte stai: ti lasci guidare dall’algoritmo o cerchi di mantenere intatta la tua empatia?

Per chi è curioso: cablati per spettegolare significa che il pettegolezzo non è un comportamento culturale appreso o un semplice vizio ma una caratteristica biologica fissa, scritta nel nostro DNA e nella struttura stessa del nostro cervello. È una metafora informatica: proprio come un computer esegue determinati comandi perché ha dei cavi fisici inseriti nelle porte giuste, l’essere umano fa gossip perché i suoi circuiti neurali sono stati progettati dall’evoluzione per fare esattamente questo.

Il nostro cervello scansiona costantemente l’ambiente in cerca di informazioni sociali. Se vediamo un titolo di fisica quantistica e uno su un tradimento clamoroso, i nostri occhi andranno istintivamente sul secondo. Questo accade perché le aree primitive del cervello come l’amigdala e il sistema limbico considerano le informazioni sugli altri vitali per la nostra sicurezza.

Ogni volta che scopriamo un segreto, il cervello rilascia dopamina in automatico, senza che noi glielo chiediamo. È lo stesso identico meccanismo biologico che ci spinge a cercare il cibo: l’evoluzione ha cablato il piacere chimico al pettegolezzo per assicurarsi che noi continuassimo a farlo.

In natura, nessun comportamento che consuma energia come parlare e raccogliere informazioni sopravvive per milioni di anni se non serve a scopi biologici fondamentali. Per i nostri antenati nella savana, l’isolamento significava morte. Essere esclusi dalla tribù equivaleva a essere sbranati dai predatori. Il cervello si è evoluto sviluppando un’ossessione per la reputazione altrui: dovevamo sapere in modo automatico chi mentiva, chi rubava il cibo e chi era un partner affidabile.

Gli scienziati evoluzionisti spiegano che il linguaggio umano non è nato per descrivere dove fossero i frutti sugli alberi ma per parlare di chi stava facendo cosa all’interno del gruppo. Il gossip è il software biologico che ha permesso a specie di primati (gli umani) di cooperare in gruppi enormi, superando l’istinto animale dell’egoismo.

In breve: non possiamo spegnere il desiderio di sapere cosa fanno gli altri perché il pettegolezzo è una funzione di fabbrica dell’essere umano. Possiamo, però, decidere di non regalare la nostra attenzione a un algoritmo.

Non possiamo smettere di essere curiosi ma possiamo scegliere di non trasformare la nostra biologia in un’arma da linciaggio mediatico.

Il segreto è riappropriarci del tempo e della distanza: consumare il gossip per quello che è — un passatempo — senza lasciare che anestetizzi la nostra empatia.