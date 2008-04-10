Si concluderà l'11 settembre 2026, presso l'Aula Solano dell'Università della Calabria (Cubo 19B), la prima edizione del Master Universitario di II livello "Healthcare Drivers – Innovazione nella Pianificazione, Organizzazione e Gestione dei Servizi Sanitari".

La seduta finale, prevista dalle ore 9:30 alle 13:30, si configura come un appuntamento istituzionale di rilievo per il sistema sanitario regionale calabrese, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni sanitarie e del corpo accademico dell'Ateneo.

Nel corso della mattinata, i corsisti presenteranno e discuteranno i Project Work sviluppati durante il percorso formativo, illustrando soluzioni, proposte organizzative e modelli innovativi applicati a problematiche concrete della sanità contemporanea. I lavori rappresentano il risultato di un percorso che ha coniugato apprendimento teorico e applicazione pratica, favorendo lo sviluppo di competenze immediatamente spendibili nei contesti organizzativi del Servizio Sanitario Nazionale.

IL PERCORSO FORMATIVO

Il Master Healthcare Drivers è stato progettato per rispondere a una sfida precisa: formare professionisti in grado di governare, pianificare e innovare i sistemi sanitari con un approccio integrato che unisce management, organizzazione, dati e tecnologie digitali.

Il piano formativo è stato concepito per intercettare le esigenze della sanità moderna, caratterizzata da processi sempre più complessi, dalla crescente disponibilità di dati, dalla diffusione delle tecnologie digitali e dalla necessità di garantire sostenibilità, qualità delle cure e centralità del cittadino. In questo scenario, la formazione di figure manageriali capaci di guidare il cambiamento rappresenta una leva strategica per l'evoluzione del sistema sanitario.

In 12 mesi di formazione – 1.500 ore, 60 CFU – i corsisti hanno attraversato quattro aree tematiche integrate: Processi di Assistenza e Cura, Sistemi Organizzativi e Strumenti Gestionali, Ottimizzazione delle Risorse e Servizi Digitali.

LA PAROLA AI RESPONSABILI SCIENTIFICI

"Il Master Healthcare Drivers dimostra che la formazione manageriale può essere un motore reale di innovazione, capace di rafforzare la governance e la qualità dei servizi sanitari" – Prof. Domenico Conforti, Responsabile Scientifico del Master Healthcare Drivers, Università della Calabria.

"Questa prima edizione conferma la necessità di percorsi che integrino management, dati e tecnologie per preparare professionisti in grado di guidare il cambiamento nei sistemi sanitari". – Prof. Salvatore Ammirato, Responsabile Scientifico del Master Healthcare Drivers, Università della Calabria.

VERSO LE PROSSIME EDIZIONI

L'esperienza maturata con questa prima edizione conferma l'interesse crescente verso percorsi di alta formazione dedicati alla governance sanitaria. L'Università della Calabria invita pertanto professionisti, dirigenti e operatori del settore a monitorare il Portale Amministrazione Trasparente dell'Università della Calabria, sul quale sarà pubblicato a breve il nuovo bando relativo alla III edizione del Master Healthcare Drivers.

Per ulteriori dettagli sulle modalità di partecipazione e sugli aspetti organizzativi del percorso formativo, è possibile contattare il team del Master utilizzando i riferimenti riportati di seguito.