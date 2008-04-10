di LETIZIA GUAGLIIARDI - Esistono stanze segrete nel nostro cuore che la nostra lingua non riesce a descrivere. Eppure, in altri angoli del mondo, qualcuno ha trovato la chiave perfetta per aprirle, racchiudendo interi universi emotivi in un’unica, magica parola.

Imparare questi termini non significa solo arricchire il nostro vocabolario, significa anche espandere i confini della nostra stessa anima e scoprire che i nostri sentimenti più intimi sono condivisi da culture lontane.

La settimana scorsa come parola nuova abbiamo imparato NUNCHI, stavolta è il turno di JEONG, la meraviglia di oggi.

Immaginiamo un calore sottile, silenzioso e tenace che si insinua tra le persone, un legame che non ha bisogno di grandi promesse ma che resiste a tutto, persino al tempo e ai litigi. Questo superpotere dell’anima si chiama Jeong (?). Non è amore romantico, non è semplice amicizia e non è nemmeno un debito di gratitudine. È un affetto sicuro e accogliente che cresce senza fretta, mattone dopo mattone, attraverso la condivisione della vita di tutti i giorni.

Il jeong non nasce con un colpo di fulmine. Si nutre della noia, della routine, delle piccole abitudini condivise.

Nasce quando dividi un pasto, quando qualcuno che ti è caro ti lascia l’ultimo pezzo di dolce o quando il negoziante sotto casa ti regala un frutto in più “perché ti vede stanco”. Questo è il potere delle piccole cose.

Se abbiamo avuto un diverbio con qualcuno con cui abbiamo un profondo jeong, la rabbia passa ma il legame resta. Non possiamo semplicemente spegnere il jeong da un giorno all’altro, perché è diventato parte di noi. Questo è il potere dei legami forti.

Lo possiamo provare per i nostri familiari, certo, ma anche per il vecchio compagno di scuola che non vediamo da tanti anni, per il negoziante gentile o per il quartiere in cui siamo cresciuti o in cui viviamo. È l’umanità che si riconosce nell’altra umanità.

Se il nunchi è il nostro radar invisibile — l’antenna che ci fa capire al volo l’umore della stanza e le intenzioni non dette — il jeong è il carburante che ci spinge ad agire con generosità.

Il nunchi ci fa notare che una persona è in difficoltà e ci suggerisce come muoverci; il jeong ci dà il calore umano per non voltarci dall’altra parte e tenderle la mano. Insieme, formano la chiave di volta della filosofia relazionale coreana: leggere gli altri con precisione chirurgica e amarli con una dedizione profonda, terrena e quotidiana.

Adottare la filosofia del jeong nella nostra vita frenetica e iper-connessa occidentale è un vero e proprio toccasana per lo spirito perché porta benefici straordinari a ciascuno di noi.

Ci fa sentire parte di qualcosa di più grande perché trasforma i conoscenti superficiali in relazioni solide e protettive. Questo è, senza dubbio, un antidoto contro la solitudine moderna.

Ci libera dall’obbligo di essere sempre perfetti . Il jeong accetta i difetti e i momenti no, perché si basa sulla costanza, non sull’apparenza. Quindi, niente ansia da prestazione relazionale.

Sapere di avere una rete di persone legate a noi dal jeong ci dà la certezza che, in caso di difficoltà, non saremo mai lasciati soli .

Trasforma la routine in bellezza . Offrire un caffè o fare un piccolo favore non è più un dovere sociale ma un atto spontaneo che scalda la giornata a noi e agli altri.

Ci permette di superare le incomprensioni con più facilità . Quando c’è jeong, la rabbia del momento non riesce a distruggere il legame di una vita.

Ci aiuta a rallentare e a riscoprire il valore del tempo speso insieme , lontano dagli schermi e dai rapporti usa e getta.

Il jeong, insomma, è il calore umano che, forse, manca alla nostra frenesia quotidiana.

Se il nunchi ci insegna a guardare il mondo con intelligenza e a decifrare l’invisibile, il jeong ci dà il coraggio di abitarlo con il cuore aperto, investendo sul tempo, sulla cura e sulla bellezza dei piccoli legami di tutti i giorni.