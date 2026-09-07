“Il 100% della spesa dei fondi PNRR da parte del Comune di Cosenza è un risultato straordinario, soprattutto se rapportato alle condizioni nelle quali questa Amministrazione ha operato. Mentre la Calabria, secondo i dati del sistema ReGiS, si conferma ultima nell’attuazione del PNRR, con appena il 35,5% degli interventi completati e circa il 30% delle risorse spese, Cosenza dimostra che anche nelle condizioni più difficili si possono raggiungere gli obiettivi, rispettare tempi e criteri e trasformare le risorse in opere e servizi per la città”. Lo affermano in una dichiarazione congiunta il Sindaco Franz Caruso, e il Presidente dell’Assise Cittadina Giuseppe Mazzuca.

“Questo risultato – proseguono – assume un valore ancora maggiore se si considera il punto di partenza. Abbiamo ereditato una situazione finanziaria segnata dal dissesto e dal Piano di riequilibrio e una macchina amministrativa fortemente depotenziata, con carenze di personale e strutture ridotte all’essenziale. Nonostante questo, abbiamo lavorato contemporaneamente per risanare l’Ente, ricostruire la capacità amministrativa e intercettare le opportunità offerte dal PNRR. Siamo riusciti, quindi, non solo ad attrarre importanti risorse, ma anche a rispettare procedure e scadenze, portando avanti nello stesso tempo il CIS e Agenda Urbana. È la dimostrazione concreta di una capacità di programmazione e di governance che ha consentito al Comune di Cosenza di non perdere nessuna delle grandi opportunità disponibili.

“Per oltre quattro anni – concludono Franz Caruso e Giuseppe Mazzuca - abbiamo scelto di fare i fatti, lavorando spesso lontano dai riflettori e privilegiando l’azione amministrativa agli annunci roboanti e alla promozione personale. Oggi, mentre i dati regionali evidenziano ritardi significativi, Cosenza può presentare un risultato del 100%. Questo dato non è un punto di arrivo, ma la conferma che, anche partendo da condizioni estremamente difficili, con serietà, programmazione e responsabilità si possono raggiungere risultati concreti nell’interesse della collettività”.