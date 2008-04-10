di LETIZIA GUAGLIARDI - Oggi è la Giornata nazionale del peperoncino, quindi la meraviglia di oggi è proprio lui, il re indiscusso del piccante. Questa giornata non è nata per riempire una casella sul calendario ma per celebrare una vera e propria storia di riscatto sociale e culturale. Immaginiamo una spezia che per secoli è stata nascosta, considerata “roba da poveri” e snobbata dai grandi chef dell’alta società. Questa giornata è il suo momento di gloria, la sua rivincita.

Per secoli, i ricchi nobili potevano permettersi spezie esotiche e costose come il pepe nero, la cannella o la noce moscata. Il popolo, invece, aveva un solo modo per dare vita e sapore ai piatti più semplici: coltivare una piantina di peperoncino sul balcone. Questa giornata è nata per ribaltare i pregiudizi: oggi il peperoncino non è più un ripiego ma un’eccellenza gastronomica, un re della cucina celebrato dai food blogger e dagli chef stellati di tutto il mondo.

Non si festeggia solo il gusto che brucia ma anche il benessere. Questa ricorrenza è nata per accendere i riflettori su un vero e proprio farmaco naturale. Durante questa giornata si racconta come la capsaicina (detta anche capsicina) sia un elisir per il cuore, un attivatore del metabolismo e un antidolorifico naturale che i Maya usavano già migliaia di anni fa. È il momento in cui la scienza incontra la cucina.

Esistono oltre 600 varietà di peperoncino nel mondo, da quelli dolci e fruttati a quelli che sfidano i limiti umani della sopportazione. Questa giornata è stata istituita come una grande festa della biodiversità. Serve a connettere gli agricoltori che custodiscono queste varietà con gli appassionati per creare ponti culturali che vanno dalle coste della Calabria fino alle coltivazioni del Sud America. In poche parole, è stata istituita per ricordarci che una piccola bacca rossa ha avuto il potere di unire la storia, la salute e la passione in un unico, travolgente morso.

Che lo amiamo appena accennato o da fiamme negli occhi, questa spezia straordinaria nasconde una storia affascinante e segreti che ci sorprenderanno.

Le sue origini affondano nel cuore del Sud America. I Maya e gli Aztechi lo veneravano non solo in cucina ma anche come potente antinfiammatorio. In Perù, le bacche erano così preziose da essere usate come moneta di scambio.

Nel 1493, Cristoforo Colombo lo portò in Europa. Convinto di aver trovato una nuova varietà del rarissimo pepe nero, lo battezzò “peperoncino”. A differenza del pepe, che era un lusso per pochi, il peperoncino si adattò benissimo al clima mediterraneo. Diventò rapidamente la “spezia dei poveri”, coltivabile da chiunque nel proprio orticello, rivoluzionando per sempre la cucina del Sud Italia.

Ma la cosa che ci sorprende davvero è che il piccante è un’illusione: la capsicina, cioè il composto chimico che dà il piccante, non brucia davvero la lingua. Inganna semplicemente i recettori termici del dolore, facendo credere al cervello che la bocca sia letteralmente in fiamme. Se esageriamo con il piccante, l’acqua non ci salverà perché la capsicina non si scioglie in acqua. Dobbiamo invece mandare giù un sorso di latte o un pezzo di formaggio: la caseina rimuoverà la capsicina come una spugna.

Il peperoncino, in Italia, è una cosa seria, tanto da avere una vera e propria istituzione dedicata. Fondata nel 1994 a Diamante, in Calabria, dal giornalista Enzo Monaco, l’Accademia Italiana del Peperoncino conta oggi migliaia di associati in tutto il mondo. Studia le proprietà terapeutiche della pianta, promuove la cultura gastronomica del piccante e organizza il Peperoncino Festival, dove i più coraggiosi si sfidano nel Campionato Italiano Mangiatori di peperoncino, unico al mondo. Uomini e donne partecipano insieme con le stesse regole. Gare di trenta minuti con partecipanti seduti a un tavolo che mangiano peperoncino crudo e tagliuzzato, servito in “portate” di 50 gr con la possibilità di abbinare solo pane e olio. Divieto assoluto, pena la squalifica, di allontanarsi dai propri posti durante la gara. Classifica finale stilata mezz’ora dopo la fine della manifestazione per conteggiare la quantità di peperoncino consumato. Giuria composta da cinque componenti: il presidente, il giudice di tavola, due giudici di peso e un medico.

Insomma, dalla terra dei Maya ai balconi del nostro Sud, la spezia del popolo ha conquistato il mondo intero e ha dimostrato che la vera nobiltà non sta nel prezzo ma nell’anima e nella passione che sa regalare a ogni morso.