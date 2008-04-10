di LETIZIA GUAGLIARDI - Oggi è la Giornata Nazionale degli spaghetti cacio e pepe, la meraviglia di oggi. È stata istituita principalmente per tutelare, valorizzare e tramandare uno dei simboli più autentici della cucina italiana e della tradizione laziale. Ecco i motivi principali per cui si celebra questa ricorrenza.

Condivisione e identità: la pasta è il fulcro della convivialità italiana. Questa giornata invita ristoratori, chef e appassionati di tutto il mondo a cucinare, condividere e celebrare insieme l’identità culturale che si nasconde dietro a un apparentemente semplice piatto di spaghetti.

Salvaguardia dell’autenticità: in un’epoca di globalizzazione gastronomica, il piatto viene spesso contraffatto all’estero (e talvolta anche in Italia) con l’aggiunta di panna, burro o formaggi diversi. La giornata nasce per ribadire la ricetta originale, basata rigorosamente solo su tre ingredienti: pasta, pecorino romano DOP e pepe nero.

Omaggio alla cultura pastorale: celebrare la cacio e pepe significa onorare la storia della transumanza e dei pastori dell’Agro romano. È un riconoscimento a una cucina “povera” ma geniale, capace di creare un capolavoro culinario con pochissime materie prime a lunga conservazione.

Promozione del Made in Italy: la ricorrenza, promossa all’interno del Calendario del Cibo Italiano, serve a puntare i riflettori sulle eccellenze del nostro territorio e a stimolarne il consumo consapevole e la conoscenza della loro filiera produttiva.

E ora dedichiamo la nostra attenzione a questo gustoso comfort food.

Un filo di fumo profumato si alza dal piatto e porta con sé l’odore pungente del formaggio stagionato e la nota tostata del pepe appena schiacciato. Gli spaghetti, lucidi e perfettamente avvolti in una crema densa e vellutata, catturano lo sguardo. Non c’è panna, non c’è burro, non c’è olio: solo la magia chimica di tre ingredienti che si fondono in un capolavoro di sapidità e calore. Al primo boccone, il sapore deciso del pecorino romano DOP esplode sul palato, immediatamente bilanciata dal tocco piccante e aromatico del pepe nero che abbracciano la pasta al dente. È un piatto che scalda l’anima e racconta una storia millenaria.

La cacio e pepe non è nata nelle cucine dei palazzi nobiliari ma tra i sentieri battuti dai pastori dell’agro romano durante la transumanza. Nei lunghi mesi di spostamento del bestiame, le bisacce dovevano contenere cibi energetici, economici e soprattutto non deperibili. Il pepe nero in grani garantiva calore ai pastori durante le notti gelide all’aperto e stimolava i recettori del calore corporeo. Il pecorino romano si conservava per mesi grazie alla sua forte salatura e forniva la giusta carica di proteine. Gli spaghetti pesavano poco e assicuravano i carboidrati necessari per le lunghe camminate. Mettendo insieme questi tre elementi attorno a un fuoco da campo, i pastori hanno involontariamente gettato le basi per uno dei piatti più iconici della cucina italiana.

Quando la ricetta passò dai pascoli alle prime osterie romane, i vecchi osti la usavano come “strategia di marketing”. Più il piatto era sapido e piccante, cioè carico di cacio e pepe, più i clienti avevano sete. Gli osti vendevano così fiumi di vino della casa per spegnere l’arsura sul palato dei viandanti.

La famosa “cremina” non è un’opinione ma una reazione scientifica. Il pecorino romano inizia a fondersi intorno ai 65°C. Se l’acqua di cottura è troppo bollente, le proteine del formaggio si coagulano separandosi dai grassi e creano quegli antiestetici grumi gommosi. L’amido rilasciato dalla pasta nell’acqua funge da legante naturale e stabilizza l’emulsione.

Oggi gli spaghetti o i tonnarelli – pasta all’uovo tipica romana, più spessa – sono lo standard ma in origine i pastori usavano qualunque formato secco avessero a disposizione, spesso spezzandolo a mano per farlo entrare nelle piccole pentole da viaggio.

Dalla bisaccia dei pastori alle tavole di tutto il mondo, la cacio e pepe ci insegna, insomma, che la semplicità è la forma più alta di perfezione. Pochi ingredienti, una storia millenaria e un sapore intramontabile.