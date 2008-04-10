"Le associazioni Tamm Aps, Compagnia Teatrale Arciere, affiliate alla Federazione Italiana del Teatro e delle Arti e La Terra di Piero, con sincero dispiacere - riferisce testualmente una nota stampa della Fita Calabria - comunicano l’annullamento della prima edizione di TeAcri – Festival del Teatro e della Solidarietà, prevista ad Acri dal 31 agosto al 3 settembre 2026.