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Acri (Cosenza) - Annullamento 1ª edizione TeAcri festival del teatro e della solidarietà

"Le associazioni Tamm Aps, Compagnia Teatrale Arciere, affiliate alla Federazione Italiana del Teatro e delle Arti e La Terra di Piero, con sincero dispiacere - riferisce testualmente una nota stampa della Fita Calabria -  comunicano l’annullamento della prima edizione di TeAcri – Festival del Teatro e della Solidarietà, prevista ad Acri dal 31 agosto al 3 settembre 2026.

 


di Redazione | 31/08/2026

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