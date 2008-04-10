"Le associazioni Tamm Aps, Compagnia Teatrale Arciere, affiliate alla Federazione Italiana del Teatro e delle Arti e La Terra di Piero, con sincero dispiacere - riferisce testualmente una nota stampa della Fita Calabria - comunicano l’annullamento della prima edizione di TeAcri – Festival del Teatro e della Solidarietà, prevista ad Acri dal 31 agosto al 3 settembre 2026.
di Redazione | 31/08/2026
Testata Giornalistica - Registrazione Tribunale di Rossano N° 01/08 del 10-04-2008 - Nessun contenuto può essere riprodotto senza l'autorizzazione dell'editore.
Copyright © 2008 - 2026 Ionio Notizie. Tutti i diritti riservati - Via Nazionale, Mirto Crosia (CS) - P.IVA: 02768320786 - Realizzato da CV Solutions
Ogni forma di collaborazione con questo quotidiano on line è da considerarsi del tutto gratuita e non retribuita - E-mail: direttore@ionionotizie.it