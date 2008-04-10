Dopo il grande successo delle precedenti tappe in giro per l’Italia, la rassegna cinematografica itinerante “SCHERMI–Cinema Multipiazza”, promossa dall'associazione “Divina Mania” e proposta all’Amministrazione comunale dalla Presidente della commissione consiliare istruzione e legalità Chiara Penna che l’ha fortemente voluta incontrando anche il favore del consigliere delegato agli eventi, Francesco Turco, si appresta a vivere un nuovo atteso appuntamento nel cuore della città di Cosenza il 2 e 3 settembre prossimi. Sotto la guida della direzione artistica affidata a Mauro Lamanna e Gianmarco Saurino e con la direzione organizzativa di Debora Leonardi e Piter Loscavo, il grande schermo su quattro ruote continuerà il suo viaggio tra inclusione sociale, valorizzazione del territorio e grande intrattenimento popolare. Ospiti d’eccezione della due serate cosentine saranno gli attori Marcello Fonte e Ludovica Francesconi.

“Per il secondo anno consecutivo – sottolinea il Sindaco Franz Caruso - la nostra città ospiterà l’iniziativa “Schermi”, grazie alla quale il cinema sul grande schermo arriva in due quartieri cosentini che vogliamo, anche attraverso questo percorso, tra cultura ed intrattenimento, rendere omogenei al resto del territorio urbano. Ciò che noi abbiamo messo in campo – ha aggiunto Franz Caruso - è l’idea di rendere la città più attrattiva, a patto di farla sviluppare in modo compiuto e completo in tutte le sue parti. La città, infatti, non può vivere solo al centro, nel suo corso principale, ma vive, si sviluppa e diventa attrattiva se cresce tutta quanta insieme. Portare, pertanto, il cinema in quei quartieri che prima erano considerati solo periferia e che oggi abbiamo proiettato verso una nuova fase di recupero e riqualificazione, è la chiave di accesso verso un futuro scevro da ogni forma di emarginazione e che è, invece, proteso in direzione dell’inclusione e della valorizzazione di queste parti importanti di territorio”.

Il Sindaco Franz Caruso ha ringraziato la Presidente della commissione consiliare Istruzione e Legalità Chiara Penna, per aver proposto l’iniziativa, e il consigliere delegato Francesco Turco per averla accolta, riuscendo nell’intento di portare “Schermi” a Cosenza, attraverso l’Associazione “Divina Mania”, per il secondo anno consecutivo.

La prima serata cosentina di “Schermi” è in programma martedì 2 settembre, alle ore 20,30, nel Quartiere San Vito (in via Saverio Albo) con la proiezione del film “Dogman” per la regia di Matteo Garrone. L’evento vedrà la partecipazione straordinaria di Marcello Fonte, vincitore del prestigioso premio come migliore attore protagonista al Festival di Cannes 2018. Fonte incontrerà il pubblico cosentino per condividere aneddoti, ricordi ed emozioni legati a un’opera iconica del cinema italiano contemporaneo.

Il percorso proseguirà mercoledì 3 settembre, alle ore 20,30, in Via Popilia (Traversa Lupinacci) con la proiezione di “Piume di struzzo” (The Birdcage), diretto da Mike Nichols e remake americano del celebre film “Il Vizietto” con Ugo Tognazzi e Michel Serrault. A presentare la serata sarà la brillante attrice Ludovica Francesconi, che introdurrà una delle commedie internazionali più amate ed esilaranti, trasformando il quartiere in un grande cinema a cielo aperto.

La rassegna conferma la sua missione originaria di portare l'arte cinematografica direttamente nelle piazze per accendere una luce nei quartieri e riassaporare il valore della condivisione. In Calabria, l’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto “Bella come il cinema”, promosso dalla Fondazione Calabria Film Commission per valorizzare le città calabresi e i loro luoghi più iconici attraverso la cultura e il grande schermo.

“SCHERMI – Cinema Multipiazza” è un progetto promosso dall’associazione Divina Mania, realizzato con il contributo del MiC - Ministero della Cultura, la compartecipazione del Comune di Cosenza e della Calabria Film Commission e con il fondamentale sostegno della Fondazione Oltre.