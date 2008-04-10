Il tutto esaurito fatto registrare in una serata di fine agosto, quando l’estate potrebbe dirsi ormai conclusa, nel cuore di uno dei giacimenti storici e culturali tra i più ricchi della regione e del Mediterraneo, dimostra che il format promosso dal Dipartimento Turismo della Regione Calabria e attuato dall’Ente Parchi Marini Regionali è vincente e replicabile: la promozione integrata di parchi archeologici, naturali e marini e di tutto ciò che può essere abbracciato lungo questo percorso, dai borghi alle produzioni agroalimentari, funziona e pure bene. Il turismo sta crescendo, è un dato di fatto. Le cose in Calabria stanno cambiando in modo positivo e insieme al Presidente Occhiuto non possiamo che essere soddisfatti per il lavoro di squadra che si sta portando avanti nei territori, senza precedenti e con risultati sotto gli occhi di tutti.

L'ha ribadito l'assessore regionale al turismo Giovanni Calabrese al termine della partecipatissima seconda giornata di Luce sui Parchi – La storia che viene dal mare, che si è conclusa con i numeri straordinari del concerto di Loredana Bertè e del suo Ancora Ribelle – Summer Tour 2026, che celebra i suoi 50 anni di carriera.

Una bellissima pagina che si sta scrivendo per il territorio calabrese. Una settimana di magia. È così che ha commentato l’iniziativa il presidente della Calabria Film Commission Anton Giulio Grande che, invitato a salire sul palco dal conduttore Domenico Gareri, si è complimentato con l’assessore regionale Calabrese e con gli organizzatori per la visione e la strategia sottesa alla sei giorni di eventi che si concluderanno il prossimo 30 agosto; per salutare il pubblico e dare il benvenuto all’Artista di Bagnara Calabra.

Acqua e benessere, è il focus dell’evento che prima del concerto della Bertè ha visto protagonisti, all’interno del Museo, coordinati da Maria Teresa d’Agostino, insieme alla direttrice del Museo Elena Trunfio, anche gli autori di Dove canta il cuculo, Gioacchino Criaco e Il Signore delle acque, Giuseppe Zucco. Si sono alternate anche visite guidate ed esperienze del gusto promosse dal GAL Terre Locridee e dalle aziende del territorio. Per i Parchi Marini Regionali, la gastronoma Elena Bursese, per il Progetto dell'EMPR dal titolo “La Calabria, una montagna in mezzo al mare”, ha guidato gli ospiti nel percorso esperienziale e del gusto costruito intorno ai sapori e alle materie prime del territorio, tra costa ed entroterra.