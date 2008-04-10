di LETIZIA GUAGLIARDI - Questo articolo inizia con una verità scomoda: molte persone passano l'intera esistenza ferme nella sala d'attesa della vita.

Si aspetta sempre qualcosa. Che l'economia migliori per aprire quell'attività. Che il partner cambi per essere felici. Di avere più soldi, più tempo, più competenze o, semplicemente, che le condizioni intorno a noi diventino finalmente facili, comode e accoglienti. Ci raccontiamo la favola che, non appena arriverà il nostro momento giusto, allora e solo allora inizieremo a fare sul serio.

Ma la verità è che se aspettiamo che il mondo intorno a noi sia perfetto per iniziare a muoverci, rimarremo congelati per sempre.

La natura, nella sua infinita e cruda saggezza, smonta questa scusa ogni anno attraverso uno dei suoi miracoli più straordinari: il bucaneve, la meraviglia di oggi.

Il bucaneve è un fiore piccolo, dall'apparenza fragile e delicata. Ma la sua biologia nasconde la forza di un guerriero. Questo fiore non aspetta il sole caldo di maggio. Non aspetta che la terra sia morbida, che la neve si sia sciolta o che gli altri fiori gli facciano compagnia.

Lui decide di nascere quando tutto intorno è ancora inverno. Spunta quando il terreno è duro come la pietra e coperto da una coltre di ghiaccio spessa e gelida.

Come ci riesce? Non con la forza bruta ma con un'ostinazione cieca. Sviluppa una spinta interna così potente da forare letteralmente lo strato di ghiaccio. Rompe la superficie congelata, emerge nel bel mezzo del gelo e fiorisce, da solo, in un panorama completamente bianco e ostile. È il primo. Non segue la primavera: la crea. È lui che dice all'inverno che il suo tempo è finito.

Qual è la lezione che questo piccolo fiore sussurra a ognuno di noi oggi?

Smettiamola di usare l'ambiente circostante come scusa per il nostro immobilismo. Smettiamola di dire che il mercato è difficile, che nessuno ci sostiene, che l'ambiente in cui viviamo è freddo o che non siamo ancora pronti.

L'evoluzione personale non è un lusso che ci si concede quando tutto va bene. La vera crescita, la vera leadership, si misura quando le condizioni sono avverse. È troppo facile fiorire a primavera, quando c'è il sole e tutti gli altri lo stanno facendo. La vera differenza la facciamo quando abbiamo il coraggio di essere i primi a spaccare il ghiaccio.

Se la nostra attività è in crisi, siamo noi il bucaneve che porta una nuova idea. Se intorno a noi vediamo solo negatività, cinismo e freddezza, siamo noi il bucaneve che porta entusiasmo e gentilezza. Non aspettiamo che gli altri cambino l'atmosfera. Cambiamola noi con la nostra presenza.

Forare il ghiaccio richiede uno sforzo immenso. Richiede di accettare il rischio di essere soli, di essere visti come "strani" o fuori tempo. Richiede di spingere verso l'alto quando tutto il peso del mondo sembra schiacciarci verso il basso.

Ma ricordiamo: abbiamo dentro di noi la stessa forza vitale di quel fiore. Non siamo una vittima dell'inverno in cui ci troviamo, siamo quelli che hanno il potere di decretarne la fine.

Smettiamo di aspettare la primavera. Siamo il bucaneve. Spacchiamo quel ghiaccio, troviamo la nostra luce e fioriamo adesso.