Negli ultimi anni c’è stato in Italia un significativo cambiamento dei flussi migratori. Come rileva CSER (Fondazione Centro Studi Emigrazione), dopo decenni in cui il nostro Paese era principalmente una meta di immigrazione, si è verificato un aumento dell’emigrazione, in particolare tra i giovani, con preoccupanti implicazioni sociali ed economiche. Su un altro fronte, non certo distante, cresce il “turismo delle radici”, che spinge gli italo-discendenti provenienti soprattutto dall’America e dai Paesi del Nord Europa a venire nei nostri paesi alla scoperta della storia familiare e dei luoghi delle origini, favorendo economie e confronto culturale.

Di questo e di altri temi connessi all’emigrazione italiana, e calabrese, nel mondo si parlerà mercoledì 19 agosto dalle ore 21.00 al Civico Museo del Mare, dell’Agricoltura e delle Migrazioni di Cariati, nel corso dell’evento territoriale intitolato “L’emozione dell’identità”, ideato e organizzato, in seconda edizione, dalla Direttrice del Museo Assunta Scorpiniti.

Alla migrazione, tema-cardine della storia sociale di Cariati, il Museo assegna infatti uno spazio privilegiato, per l’ampia documentazione materiale e immateriale e per l’adesione alla Rete Nazionale dei Musei dell’Emigrazione promossa dal Ministero degli Affari Esteri con il programma Italea di promozione del Turismo delle Radici; ma anche per essere, fin dalla sua apertura nel 2022, meta costante di italodiscendenti e calabresi residenti in altre regioni, di turisti stranieri provenienti dai centri di emigrazione italiana e sede di incontri istituzionali con Amministrazioni dei paesi ospitanti.

All’incontro, porteranno il saluto istituzionale del sindaco Cataldo Minò e i Delegati ai Turismi e alla Cultura, Antonio Scarnato e Alda Montesanto; prevista la partecipazione di italodiscendenti, rappresentanti delle Comunità italiane di Germania e delle Associazioni locali, di cittadini del territorio residenti in Italia e all’Estero.

Ospite di punta sarà uno speciale amico del Museo, Luigi Pantisano, figlio di emigrati cariatesi, consigliere comunale a Stoccarda, e membro del Bundestag, che, primo italiano a diventare leader di un partito politico nazionale, è stato eletto copresidente di Die Linke, il partito della sinistra tedesca. Oltre a intervenire nel dibattito sull’attualità e le prospettive dell’emigrazione italiana, Pantisano parlerà della sua storia emblematica in cui l’esperienza di figlio di emigrati ha determinato l’impegno per la giustizia sociale e i diritti umani.

Un altro momento importante sarà la presentazione, a cura del professor Alberto Montesanto, cariatese docente Unical ed esperto di Genealogia genetica, del Portale Genealogico del Comune di Cariati, curato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e lo stesso Museo, che avrà una postazione dedicata; il professore ha infatti elaborato, nel laboratorio universitario da lui diretto, algoritmi di intelligenza artificiale per la ricostruzione della rete genealogica di intere comunità. Nel caso specifico la piattaforma, accoglie e valorizza i dati storici e genealogici della comunità locale, consentendo di esplorare alberi genealogici (ricerca ricorrente tra i “turisti delle radici”) e preservando la memoria storica del territorio.

Su questo e sul progetto generale del MAECI, interverrà inoltre Nella Leo, referente Italea Calabria, prima di dare il via alle testimonianze e al dibattito con il pubblico presente.

Non mancherà un momento di riflessione, guidato dalle letture del professor Luigi Fazio, collegato alla Giornata del Sacrificio del Lavoro Italiano nel Mondo, istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel ricordo della tragedia di Marcinelle, avvenuta l’8 agosto 1956.