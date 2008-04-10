di LETIZIA GUAGLIARDI - Oggi è la Giornata Mondiale della fotografia e mi sembra giusto dedicarle questo articolo, visto che la rubrica #PerCosaMiMeraviglioOggi si avvale proprio delle foto per iniziare, poi, la riflessione di ogni giorno.

Perchè si è scelto il 19 agosto? Perché in questa data, nel 1839, il governo francese acquistò il brevetto del dagherrotipo e lo offrì liberamente come "dono gratuito al mondo". Ma come avviene spesso, facciamo anche stavolta un viaggio nel tempo.

Il viaggio nella storia della fotografia è davvero straordinario perchè ha trasformato la luce in memoria e ha cambiato per sempre il nostro modo di vedere il mondo.

Tutto inizia con il desiderio umano di catturare la realtà senza l'uso del pennello. Nel 1826, Joseph Nicéphore Niépce realizza la prima fotografia della storia, che richiese ben otto ore di esposizione. Nel 1839, Louis Daguerre perfeziona il processo con il dagherrotipo, riducendo i tempi a pochi minuti e donando al mondo immagini d'argento incredibilmente dettagliate. La fotografia smette presto di essere un esperimento per chimici e diventa un'arte accessibile a tutti.

A quell'epoca fare una fotografia è un’impresa titanica. Devi essere un chimico, viaggiare con una tenda oscura, maneggiare acidi pericolosi e lastre di vetro pesantissime. Poi, all'improvviso, tutto cambia. È il 1888 e un uomo di nome George Eastman compie una magia che rivoluziona il nostro modo di ricordare.

Eastman inventa una fotocamera rivoluzionaria, un piccolo cubo di legno rivestito di pelle: la Kodak N.1. Non ha mirino e non ha regolazioni. La vera rivoluzione è al suo interno: non ci sono più le fragili lastre di vetro ma un rullo di carta sensibile alla luce, l'antenato della pellicola. La forza della rivoluzione Kodak sta tutta in una frase iconica, uno dei migliori slogan pubblicitari mai creati: "Voi premete il bottone, noi facciamo il resto."

La democrazia dello scatto è servita. La fotocamera viene venduta già carica con un rullo da 100 esposizioni. Chiunque – per la prima volta nella storia donne, bambini e dilettanti – può scattare una foto semplicemente premendo un pulsante. Una volta finiti i 100 scatti, l'intero apparecchio viene spedito alla fabbrica Kodak a Rochester. Lì gli esperti: sviluppano la pellicola, stampano le foto su carta, ricaricano la fotocamera con un nuovo rullo e spediscono tutto indietro al proprietario.

Nel 1900 arriva la Brownie, una fotocamera di cartone che costa solo un dollaro. La fotografia diventa un fenomeno di massa. Nascono gli "snapshot" (le istantanee), i primi album di famiglia e il concetto stesso di catturare i momenti spontanei della vita quotidiana: le vacanze, i compleanni, i sorrisi dei bambini. Da quel momento, la storia dell'umanità non è stata più raccontata solo dai grandi eventi ma dagli occhi di miliardi di persone comuni.

Nel 1930 nasce il fotogiornalismo, cioè la storia dell'umanità scritta con la luce. Non è semplicemente scattare una fotografia: è l'arte di essere nel posto giusto, al momento giusto, per catturare una verità che le parole non possono spiegare. Se uno scrittore usa una penna, il fotogiornalista usa l'obiettivo per dare voce a chi non ce l'ha, per mostrare la bellezza del mondo o per costringerci a guardare in faccia le sue tragedie.

Nasce grazie a un'invenzione tecnologica: la Leica. Questa fotocamera, piccola, leggera e silenziosa, permette ai fotografi di uscire dagli studi polverosi per fondersi con la folla. In questo scenario nasce il mito di Henri Cartier-Bresson e il concetto del "momento decisivo": quella frazione di secondo in cui la realtà si allinea perfettamente per rivelare il suo significato più profondo. I fotografi diventano cacciatori di invisibile e catturano l'essenza della vita di strada, la spontaneità dei gesti e la Storia che accade sotto i loro occhi.

Prima della televisione e di internet, la finestra sul mondo era rappresentata dalle grandi riviste illustrate come LIFE, National Geographic o Epoca. Copertine e reportage fotografici mozzafiato portavano la giungla amazzonica, i palazzi del potere di Washington o la povertà delle periferie direttamente nei salotti delle persone comuni, trasformando il mondo in un luogo più piccolo e connesso.

Oggi, nell'era digitale e degli smartphone, la sfida del fotogiornalista è cambiata. In un mare di immagini istantanee e spesso manipolate, il suo ruolo è diventato ancora più vitale. Non si tratta solo di registrare un evento ma di garantire l'autenticità, l'approfondimento e l'etica del racconto visivo. Il fotogiornalismo contemporaneo è un atto di resistenza: una barriera contro l'oblio che ci costringe a ricordare chi siamo.

Con l'avvento del digitale, i sali d'argento lasciano il posto ai pixel. La fotografia si dematerializza e si velocizza. Oggi, con gli smartphone in tasca, ognuno di noi è un potenziale fotografo, capace di scattare, modificare e condividere un'immagine in tutto il mondo in pochi secondi.

In fondo, la meraviglia della fotografia è tutta qui: la capacità di fermare il tempo, di trattenere il fiato e di trasformare un istante che sarebbe svanito per sempre in un ricordo eterno.

Continuiamo, dunque, a scattare, continuiamo a guardare il mondo con stupore.