Diecimila presenze, un pubblico entusiasta e partecipe e un’atmosfera aperta e accogliente hanno accompagnato la XIV edizione del Color Fest, che è tornato alla Riviera dei Tramonti di Lamezia Terme. Nel suo secondo anno sul lungomare Falcone e Borsellino, il festival ha consolidato il rapporto con una location diventata parte integrante della sua identità. Tra mare e pineta, la programmazione si è sviluppata dal mattino alla notte, coinvolgendo i diversi palchi, la spiaggia, l’area camping e gli spazi dedicati alle attività collaterali.

A confermare la dimensione ormai nazionale e internazionale raggiunta dal Color Fest è la provenienza degli spettatori: quasi il 70% del pubblico è arrivato da fuori Calabria, da altre regioni italiane e dall’estero. Un dato che testimonia la capacità del festival di superare i confini regionali e di portare a Lamezia Terme un pubblico ampio e diversificato, attratto tanto dalla programmazione quanto dall’esperienza offerta. Una presenza che ha avuto effetti diretti anche sulla città: durante il festival le strutture ricettive di Lamezia Terme hanno registrato il tutto esaurito, così come i due campeggi allestiti nell’area. Su queste basi, Color Fest guarda già alla sua quindicesima edizione: il festival tornerà alla Riviera dei Tramonti l’11, 12 e 13 agosto 2027 con il claim “Chi vive in Calabria, chi vive d’amore”.