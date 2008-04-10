“La sicurezza non è un costo ma un investimento e un irrinunciabile valore aggiunto. Pertanto in Consiglio ho votato a favore della proposta di legge che persegue la salute e la sicurezza sul posto di lavoro. D’altronde, anche in Parlamento il Pd sta rappresentando l’esigenza, non più procrastinabile, di legiferare in favore della sicurezza e a sostegno di quelle imprese virtuose che decidono di operare nel rispetto delle norme e per la tutela dei lavoratori”.

“La proposta del Partito democratico presentata al Governo affianca ai controlli un sostegno concreto alle aziende, soprattutto alle micro, piccole e medie imprese, rimborsando fino all'80 per cento delle spese sostenute per migliorare la sicurezza. Ecco, proposte concrete per fare in modo che la sicurezza non sia più un optional - perché ammettiamolo, in molte aziende, soprattutto più piccole - e così. Ma un pilastro sul quale costruire un modo sano di fare impresa con lo sguardo rivolto certamente al profitto ma tenendo sempre presente la salvaguardia di chi presta la sua manodopera”.

“E in Calabria c’è ancor più bisogno di diffondere la cultura della sicurezza. La nostra regione supera la media nazionale per mortalità”.

“L’indice regionale calcolato a maggio 2026 raggiunge quota 16 morti ogni milione di lavoratori, contro una media italiana di 11,2. Un valore che colloca la Calabria oltre la soglia considerata critica e determina l’inserimento nella zona rossa”.

“Cosenza prima per numero complessivo di vittime. Se si considerano i valori assoluti, è la provincia di Cosenza a registrare il maggior numero di morti sul lavoro, con sei vittime complessive dall’inizio dell’anno”.

“Oltre 3mila denunce di infortunio in cinque mesi”.

“Il rapporto prende in esame anche gli infortuni non mortali. In Calabria, tra gennaio e maggio 2026, sono state presentate 3.290 denunce relative a incidenti avvenuti durante l’attività lavorativa”. “Bene dunque leggi ed iniziative volte a tutelare la salute dei nostri lavoratori”. E' quanto ha dichiarato in una nota la consigliera regionale della Calabria, Rosellina Madeo.