Con un atteso ritorno alle proprie radici, il pianista e didatta maestro Francesco Miniaci annuncia l’apertura ufficiale dell’Accademia Pianistica “Officine Musicali Pitagora”. La nuova realtà formativa sorgerà nel cuore di Lamezia Terme, in via Milite Ignoto n. 5, dove il Maestro ha scelto di stabilirsi in modo permanente per dare vita a un centro didattico d’eccellenza dedicato all’arte del pianoforte e della musica d’insieme. L’inaugurazione e l’avvio dei corsi, previsti per il mese di settembre, offriranno al territorio lametino un nuovo polo artistico e formativo per la didattica pianistica classica e moderna.

L’apertura dell’Accademia rappresenta un punto di svolta significativo per il panorama culturale e musicale della Calabria. La struttura nasce con l’obiettivo di proporre un percorso di studi completo, rigoroso e stimolante, rivolto sia ai giovani talenti che intendono intraprendere la carriera professionale, sia agli appassionati di ogni età desiderosi di approfondire la propria sensibilità musicale.

“Tornare in Calabria e mettere a disposizione del territorio l’esperienza maturata negli anni è per me motivo di grande orgoglio ed emozione - dichiara il M° Francesco Miniaci - Lamezia Terme rappresenta la cerniera ideale della nostra regione, il luogo perfetto da cui ripartire per costruire un polo didattico capace di coniugare rigore analitico, passione ed espressione artistica. Officine Musicali Pitagora vuole essere una casa della musica accogliente, dinamica e altamente qualificata per tutti.”

L’offerta formativa dell’Accademia comprende i corsi di Pianoforte Classico, dedicati allo studio della tecnica, dell’interpretazione e della letteratura pianistica tradizionale, con preparazione a esami e concorsi, e i corsi di Pianoforte Moderno, focalizzati sui linguaggi contemporanei, l’armonia, il jazz e l’improvvisazione. Completano la proposta i Laboratori di Musica d’Insieme, concepiti come momenti fondamentali di condivisione, sviluppo dell’ascolto reciproco e pratica della performance di gruppo.

La scelta del nome “Officine Musicali Pitagora” richiama volutamente la tradizione filosofico?musicale legata al territorio calabrese, unendo la precisione artigianale del lavoro didattico alla ricerca dell’armonia e della bellezza espressiva. Le iscrizioni e le richieste di informazioni per i corsi in avvio a settembre sono già aperte.