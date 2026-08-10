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Cosenza (Cosenza) - Biblioteca nazionale di Cosenza, gli auguri del Sindaco alla neo direttrice

“Desidero rivolgere, a nome mio personale e dell'intera Amministrazione comunale, le più vive congratulazioni alla dottoressa Emanuela Bottalico, nominata direttrice della Biblioteca Nazionale di Cosenza". È quanto afferma il Sindaco Franz Caruso, salutando con soddisfazione l'insediamento della nuova guida del prestigioso istituto culturale cittadino.

"La dottoressa Bottalico – prosegue il Sindaco Franz Caruso – conosce profondamente la realtà della Biblioteca Nazionale di Cosenza, nella quale ha prestato servizio per molti anni ricoprendo il ruolo di funzionario amministrativo e maturando una significativa esperienza nella gestione dell'Istituto. Si tratta di un percorso professionale di grande valore che, unito alle competenze acquisite nel Ministero della Cultura e presso il Museo di Capodimonte di Napoli, rappresenta una garanzia per il futuro della nostra Biblioteca”.

“La Biblioteca Nazionale – sottolinea ancora Franz Caruso – costituisce uno dei principali presìdi culturali della città e dell'intera Calabria. Custodisce un patrimonio bibliografico e archivistico di straordinaria importanza ed è un punto di riferimento imprescindibile per studiosi, studenti e cittadini. Per questa ragione siamo certi che la nuova direttrice saprà proseguire con determinazione il percorso di valorizzazione dell'Istituto, rafforzandone ulteriormente il ruolo quale polo culturale attrattivo e luogo di crescita, conoscenza e partecipazione”.

“L'Amministrazione comunale – conclude il Sindaco Franz Caruso – conferma la piena disponibilità a proseguire il rapporto di collaborazione e di sinergia con la Biblioteca Nazionale e la sua nuova Direttrice, nella convinzione che solo attraverso un lavoro condiviso tra le istituzioni sia possibile promuovere efficacemente il nostro patrimonio culturale e offrire nuove opportunità di crescita alla città. Alla direttrice Emanuela Bottalico rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, certo che saprà guidare con competenza, responsabilità e spirito di servizio un'istituzione tanto prestigiosa e strategica per il territorio. Desidero, infine, esprimere un sincero ringraziamento alla direttrice uscente, Adele Bonofiglio, per la dedizione, la professionalità e il prezioso contributo offerti nel corso del suo mandato”.


di Redazione | 10/08/2026

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