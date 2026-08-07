Ritorna Salone DeGusto dal 14 al 17 novembre 2026 con la 6ª edizione presso il Centro Fieristico "Colosimo" di Catanzaro che per quattro giorni diventa agorà espositiva per l'evento internazionale dedicato al food & beverage per i professionisti dell'Ho.Re.Ca. Organizzata da Cosenza Eventi, la manifestazione conferma la propria formula, con ampio spazio a business, networking e innovazione, rafforzando anche nel 2026 la propria vocazione internazionale attraverso la consolidata collaborazione con l'Agenzia ICE.

Grazie alla partnership con ICE, che promuove l'internazionalizzazione delle imprese italiane, saranno presenti 20 buyerprovenienti dai principali Paesi europei e da mercati extraeuropei come Australia, Canada, India e Corea del Sud. Gli operatori esteri parteciperanno per tutta la durata della manifestazione, incontrando gli espositori attraverso appuntamenti B2B e favorendo la conoscenza diretta delle aziende italiane interessate ad aprirsi ai mercati internazionali, promuovendo ed esportando la qualità delle proprie produzioni.

Un percorso di valorizzazione avviato già nella scorsa edizione, quando la presenza di operatori commerciali esteri ha portato alla nascita di contratti e collaborazioni con le aziende presenti a DeGusto. Quest'anno la strategia di promozione internazionale si rafforza ulteriormente, a sostegno delle imprese che intendono sviluppare nuove opportunità di export, in un contesto particolarmente favorevole per il comparto agroalimentare, che nel 2025 ha raggiunto un valore record di 73,3 miliardi di euro.

Ad arricchire l'offerta della fiera sarà anche la presenza di uno stand espositivo delle Case del Made in Italy, iniziativa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ha scelto la fiera di Catanzaro per creare sinergie e offrire supporto agli imprenditori dell'agroalimentare, ambasciatori del Made in Italy nel mondo.

"Siamo decisamente soddisfatti del lavoro svolto sul fronte delle partnership e delle collaborazioni, perché crediamo profondamente nel valore delle sinergie. L'edizione 2026 di DeGusto potrà contare sulla partecipazione di importanti enti istituzionali, che rafforzano e arricchiscono il contesto fieristico, rendendolo sempre più unico nel panorama delle fiere di settore del Mezzogiorno – racconta Salvatore Corsaro, co-organizzatore dell’evento – La nostra idea, fin dall'inizio, è stata quella di valorizzare i prodotti di qualità e creare occasioni di confronto tra chi il cibo lo produce, chi lo gestisce, chi lo racconta e chi lo consuma. Se oggi siamo ancora più credibili e riconoscibili è merito di questa filosofia, resa possibile dalla partecipazione di tante aziende qualificate che hanno creduto nel nostro progetto".

Per quattro giorni il polo fieristico di Catanzaro diventerà un luogo di incontro e confronto tra istituzioni, aziende, mondo dell'informazione, buyer e associazioni di categoria, in un percorso dedicato a sapori, nuove tendenze del food e del marketing, artigianalità, formazione, experience e cultura. Confermate l’area istituzionale della Regione Calabria che attraverso la sinergia con Arsac porta in fiera una rappresentanza di aziende dell’agroalimentare regionale, il patrocinio del Comune di Catanzaro, la partnership organizzativa di Confartigianato e le collaborazioni con Confederazione Pasticceri Italiani, Federazione Italiana Cuochi, Ente Nazionale Sordi e lo svolgimento del Campionato Italiano SCA Italy, che durante DeGusto ospiterà la selezionedella tappa Sud Italia in vista della finale in programma al SIGEP 2027.