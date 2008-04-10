Il Parco “Emilio Morrone” ha ospitato nei giorni scorsi una serata dedicata al gioco, al fantasy e alla creatività, dal titolo “Fantasy Builders”. Si è trattato del secondo appuntamento organizzato dall'Associazione “Social Builders APS” nell’ambito del percorso di cura e valorizzazione dell’area avviato con il Comune di Cosenza, in virtù del patto di collaborazione promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso ed al quale ha dato seguito l’Assessorato all’Ambiente con l’Assessore Valentina Varchera. L’idea dell’Amministrazione comunale, avallata anche dalla consigliera comunale Alessandra Bresciani, delegata ai patti di collaborazione e cittadinanza attiva, è proprio quella di promuovere un modello di gestione condivisa del patrimonio pubblico capace di coniugare tutela, partecipazione civica e valorizzazione degli spazi verdi. Dopo la raccolta ecologica dello scorso giugno, “Fantasy Builders” si è rivelata una nuova occasione per mostrare concretamente le potenzialità del Parco “Emilio Morrone”. Massiccia la partecipazione dei residenti che hanno accolto con entusiasmo un’attività pensata anche per il quartiere. Il programma ha riunito proposte rivolte a pubblici ed età differenti. Per i più piccoli è stata organizzata una caccia al tesoro all’interno del parco, mentre gli appassionati hanno potuto partecipare ai tavoli di gioco libero, dai titoli classici a quelli più strategici. La serata ha inoltre ospitato sessioni di LARP, il gioco di ruolo dal vivo, dimostrazioni di combattimento con spade e tiro con l’arco, un’arena dedicata ai Beyblade e un gioco dell’oca gigante. I partecipanti hanno potuto portare carte e giochi da scambiare oppure sfidare altri membri della comunità. A completare il programma, gli stand di artisti e creator. Le attività sono state realizzate con la collaborazione di Scialati, Edur GRV, Il Covo del Nerd e BeybladeX Calabria, realtà che hanno messo a disposizione competenze, materiali ed entusiasmo, dando forma alle diverse anime dell’evento. Famiglie, bambini e appassionati hanno animato il parco per l’intera serata, trasformandolo in un luogo di incontro per il quartiere e per la città. La partecipazione registrata ha confermato il valore dell’idea alla base dell’iniziativa: riportare le persone negli spazi pubblici attraverso attività accessibili, coinvolgenti e capaci di creare relazioni. “Fantasy Builders” non sarà un evento isolato, ma fa parte del percorso che Social Builders sta portando avanti al Parco Emilio Morrone. L’obiettivo è coinvolgere residenti e cittadini nella cura e nella vita del parco, rendendoli parte attiva nella valorizzazione dei luoghi della città. Il percorso proseguirà con nuove attività dedicate alla comunità, affinché il Parco Emilio Morrone possa diventare sempre più uno spazio vissuto, condiviso e curato nel tempo.