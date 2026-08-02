Magna Grecia e Metodologie della ricerca archeologica all'Università di Firenze. A ricevere il Premio Stesiroro, Carla Morogallo, Direttrice Generale della Triennale Milano’, una delle più autorevoli istituzioni culturali e punto di riferimento per l’architettura, il design, le arti visive e performative. Nel corso della serata, altro momento significativo è stato il conferimento della Cittadinanza Onoraria al maestro orafo Michele Affidato. A sottolineare il valore del conferimento è stato l'intervento del Sindaco della Città di Gioia Tauro, Avv. Simona Scarcella, che ha evidenziato come l'Amministrazione comunale sia da tempo impegnata nella promozione di progetti culturali finalizzati alla valorizzazione del territorio. Nel corso del suo intervento, il Sindaco ha, inoltre, illustrato le motivazioni che hanno portato al prestigioso conferimento della Cittadinanza Onoraria al maestro orafo Michele Affidato, leggendo la motivazione ufficiale: “In esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 18 luglio 2026, con stima e riconoscenza conferisce la Cittadinanza Onoraria al Maestro orafo Michele Affidato, artista di fama internazionale e autentico ambasciatore di valori, capace di coniugare la sapienza antica dell'oreficeria con la testimonianza viva della cultura, della legalità e della solidarietà.” Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità civili e istituzionali, tra cui il Sindaco di Crotone, Ing. Vincenzo Voce, che nel corso del suo intervento ha dichiarato: “Questa sera abbiamo assistito a una serata davvero straordinaria. La Calabria è una terra ricca di eccellenze che portano con orgoglio le proprie origini e rappresentano la nostra regione nel mondo in maniera davvero straordinaria. E’ con grande soddisfazione che sono qui ad onorare un grande artista internazionale che tutti ci invidiano”. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al Sindaco, alla Giunta comunale e a tutto il Consiglio comunale di Gioia Tauro per aver promosso un'iniziativa di così alto valore. Quella che abbiamo visto questa sera è la Calabria più autentica: una Calabria fatta di cultura, talento, impegno ed eccellenze. È questa la Calabria bella che vogliamo raccontare e mostrare al mondo”. Ad impreziosire ulteriormente la serata alcune modelle che, oltre a indossare le creazioni orafe del Maestro, hanno presentato alcune delle opere più rappresentative del suo percorso artistico: dalla scultura della Colonna d'Oro di Capocolonna a importanti opere di arte sacra, simboli di una produzione capace di coniugare tradizione, fede e identità culturale. Per Michele Affidato si tratta di un riconoscimento dal profondo valore simbolico, che premia un percorso professionale e umano costruito in quasi quarant'anni di attività. Un cammino durante il quale ha saputo trasformare l'arte orafa in un autentico strumento di promozione della Calabria in Italia e nel mondo, portandolo ad essere annoverato orafo di fiducia della Santa Sede. Attraverso le sue creazioni, realizzate per prestigiosi eventi nazionali e internazionali, istituzioni, personalità della cultura, dello spettacolo, dello sport e della Chiesa, Affidato ha portato il nome della Calabria ben oltre i confini regionali, contribuendo a diffonderne la storia, le tradizioni e le eccellenze. Profondamente legato alla propria terra, il Maestro ha scelto di vivere e lavorare in Calabria, trasformando la sua bottega in un punto di riferimento dell'artigianato artistico italiano. Parallelamente all'attività creativa, ha promosso negli anni numerose iniziative dedicate alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale, collaborando con istituzioni, enti, scuole, università e associazioni, nella convinzione che l'arte rappresenti uno straordinario strumento di crescita, formazione e sviluppo. La cittadinanza onoraria conferita dalla Città di Gioia Tauro si inserisce in un percorso di prestigiosi riconoscimenti istituzionali che, negli anni, hanno testimoniato la stima delle comunità calabresi nei confronti del Maestro. Prima di Gioia Tauro, infatti, Michele Affidato aveva già ricevuto la cittadinanza onoraria dai Comuni di Tropea, Cutro, Caccuri e Dasà, attestati che premiano non soltanto l'eccellenza artistica, ma anche il costante impegno nella promozione dell'identità culturale della Calabria. Un percorso che conferma come il lavoro del Maestro sia divenuto un autentico patrimonio della regione, capace di raccontarne la storia, le tradizioni e i valori attraverso l'arte orafa, contribuendo a rafforzarne l'immagine e il prestigio ben oltre i confini nazionali.