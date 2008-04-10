di LETIZIA GUAGLIARDI - Questa foto è di Franco Caruso. Ha ritratto la montagna di Corigliano-Rossano (CS). È la montagna innevata. Già solo a guardarla, ci dà un po’ di frescura e anche un senso profondo di pace, silenzio e purezza. Il bianco del sole si fonde con il silenzio degli alberi spruzzati di neve. Tutto appare immobile. Sullo sfondo, la città.
Vorrei imitare
questo paese
adagiato
nel suo camice
di neve
È l’incipit della poesia Dormire scritta da Giuseppe Ungaretti il 26 gennaio 1917 a Santa Maria La Longa, durante le drammatiche pause della Prima Guerra Mondiale.
Il “camice di neve” è una metafora che trasforma il manto nevoso in un camice medico o in una veste candida, simbolo di guarigione, purezza e riposo assoluto. Il poeta, infatti, immerso nell’orrore e nel fracasso della guerra, esprime il disperato desiderio di staccarsi dal mondo per trovare la pace e addormentarsi, protetto e celato dalla natura.
Bene, anche oggi abbiamo avuto il nostro sorso di meraviglia. Buon pomeriggio!
di Rubrica autogestita da Letizia Guagliardi | 26/07/2026
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