di LETIZIA GUAGLIARDI - Questa foto è di Franco Caruso. Ha ritratto la montagna di Corigliano-Rossano (CS). È la montagna innevata. Già solo a guardarla, ci dà un po’ di frescura e anche un senso profondo di pace, silenzio e purezza. Il bianco del sole si fonde con il silenzio degli alberi spruzzati di neve. Tutto appare immobile. Sullo sfondo, la città.

Vorrei imitare

questo paese

adagiato

nel suo camice

di neve

È l’incipit della poesia Dormire scritta da Giuseppe Ungaretti il 26 gennaio 1917 a Santa Maria La Longa, durante le drammatiche pause della Prima Guerra Mondiale.

Il “camice di neve” è una metafora che trasforma il manto nevoso in un camice medico o in una veste candida, simbolo di guarigione, purezza e riposo assoluto. Il poeta, infatti, immerso nell’orrore e nel fracasso della guerra, esprime il disperato desiderio di staccarsi dal mondo per trovare la pace e addormentarsi, protetto e celato dalla natura.

Bene, anche oggi abbiamo avuto il nostro sorso di meraviglia. Buon pomeriggio!