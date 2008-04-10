“La prospettiva di dotare la Sibaritide di un'infrastruttura aeroportuale rappresenta un tema che merita di essere affrontato con serietà, visione e senza contrapposizioni territoriali. Non si tratta di sostenere un'opera nell'interesse di una sola area, ma di ragionare su una scelta strategica capace di produrre benefici per l'intera provincia di Cosenza e, più in generale, per la Calabria”. Lo afferma il sindaco Franz Caruso, intervenendo nel dibattito sul rilancio del progetto dell'aeroporto della Sibaritide e sulla necessità che il tema trovi adeguato spazio nella programmazione infrastrutturale regionale.

“Da sindaco della città capoluogo – prosegue Franz Caruso – ritengo che ogni investimento capace di migliorare l'accessibilità del nostro territorio debba essere valutato con attenzione. Una provincia vasta come la nostra ha bisogno di rafforzare la propria rete infrastrutturale, mettendo a sistema le diverse realtà e creando condizioni favorevoli allo sviluppo economico, turistico e produttivo.

Un aeroporto nell'area della Sibaritide potrebbe rappresentare un'importante leva per sostenere il comparto agroalimentare, valorizzare il patrimonio archeologico e culturale, incentivare i flussi turistici e offrire nuove opportunità alle imprese. Allo stesso tempo, contribuirebbe a rendere più competitivo un territorio che, nonostante le sue straordinarie potenzialità, continua a scontare un significativo deficit di collegamenti.

Per queste ragioni considero condivisibile ogni iniziativa istituzionale finalizzata a chiedere alla Regione il reinserimento dell’aeroporto della Sibaritide nel Piano regionale dei Trasporti. È importante che il confronto si sviluppi sulla base di valutazioni tecniche, economiche e ambientali, ma è altrettanto importante che questa prospettiva non venga esclusa a priori”.

“Lo sviluppo della provincia di Cosenza – conclude Franz Caruso – passa anche attraverso una visione policentrica delle infrastrutture, nella quale ogni investimento strategico rafforza l'intero sistema territoriale. In quest'ottica, il progetto dell'aeroporto della Sibaritide può rappresentare un'opportunità da approfondire con responsabilità e spirito di collaborazione istituzionale, nell'interesse delle comunità locali e delle future generazioni”.