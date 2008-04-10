di LETIZIA GUAGLIARDI - La foto che oggi dà il via alla nostra riflessione è di Teresa Madeo: un albero di melograni in crescita sotto il sole di luglio. Cosa ci dice?

Ci dice, per esempio, che il passaggio dalle sfumature verdi e acerbe estive al rosso acceso dell'autunno è proprio quel tempo necessario per costruire la nostra ricchezza interiore. L'albero di melograno lavora senza sosta. Sta preparando la sua armatura per l'autunno, concentrando zuccheri, colore e vita dentro gusci ancora acerbi. Ci insegna che le cose più belle e preziose hanno bisogno di tempo, calore e protezione per maturare.

Una scorza dura, coriacea, color della terra. Non lascia trasparire nulla del tesoro che custodisce. Ma è proprio in questa sua natura che l'arte e la teologia cristiana hanno visto uno dei simboli più potenti del sacro: la resurrezione e l'unità della Chiesa.

Quando quel guscio impenetrabile viene finalmente spezzato, avviene un miracolo visivo. La buccia non era una prigione ma un custode.

La scorza dura rappresenta il sepolcro di pietra, sigillato e apparentemente senza vita. Quando il frutto si spacca, rivela la vita che trionfa sulla morte. All'interno, gli arilli brillano come rubini bagnati di luce. Quel rosso vivo e profondo evoca immediatamente il sangue versato da Cristo sulla Croce. Non è un sangue che evoca fine ma rinascita. Come ogni chicco racchiude la promessa di un nuovo albero, così la ferita della Passione diventa la sorgente della Resurrezione. Nei dipinti rinascimentali, come la celebre Madonna della melagrana di Botticelli alla Galleria degli Uffizi a Firenze, Gesù bambino stringe il frutto proprio per mostrare il destino di vittoria sulla morte che lo attende.

La meraviglia dell'architettura perfetta dell'interno. Centinaia di chicchi, ognuno con la propria forma unica, sono premuti l'uno contro l'altro. Cosa possiamo imparare?

Immaginiamo ogni chicco come un individuo o un fedele, ognuno con la propria storia e identità. Eppure, non c'è caos. Sono disposti in stanze precise, separati da sottili membrane bianche. Ciò che li rende un'unica cosa è la buccia. Questa forte protezione esterna simboleggia l'unità della Chiesa. La buccia raccoglie i diversi, i distanti, i molti, e li stringe in un solo corpo, sotto un unico amore.

Se togliamo la buccia, i chicchi si disperdono. Ma finché restano uniti, condividono la stessa linfa e la stessa dolcezza. È la metafora perfetta di una comunità che trova la sua forza non nell'isolamento ma nell'unione e nella condivisione del medesimo destino spirituale.

La melagrana, con la sua struttura così particolare, non parla solo di miti antichi o di teologia: è una straordinaria guida pratica per la nostra vita quotidiana.

In una famiglia o in un gruppo di amici, ognuno ha il proprio carattere, i propri difetti e le proprie passioni (i singoli chicchi). Eppure, si vive sotto lo stesso tetto o si condivide lo stesso legame (la buccia). Bisogna accettare il fatto che loro siano diversi da noi, per proteggere l'unione sopra ogni cosa. Come le membrane bianche del frutto, la tolleranza serve a creare lo spazio affinché ognuno sia se stesso senza schiacciare gli altri. Oltre le apparenze, oltre la superficie. La melagrana è la metafora perfetta del lavoro di squadra e della resilienza: singolarmente fragili ma imbattibili quando facciamo muro comune.

Se prendiamo un singolo chicco di melagrana e lo schiacciamo, si rompe subito. Se proviamo a premere l'intero blocco di chicchi ancora uniti, resistono con una forza incredibile. In un progetto aziendale, in un'associazione e in qualsiasi altro gruppo, il singolo individuo può fare poco contro le grandi difficoltà. Condividere le informazioni, fare "muro comune" davanti a un problema e collaborare unendo le competenze moltiplica la resistenza del team.

La melagrana fuori è opaca, dura, a volte graffiata o asimmetrica. Dentro, però, custodisce dei rubini dolcissimi. Quando incontriamo una persona che sembra fredda, distaccata o "spigolosa" (con una buccia dura), non giudichiamola subito. Spesso quella durezza è solo una protezione. Con la pazienza e l'ascolto, possiamo scoprire una sensibilità e una ricchezza interiore straordinarie.

Per gustare la melagrana, dobbiamo inevitabilmente rompere la sua protezione. Quando la vita "ci spacca" con una delusione, un fallimento o un momento difficile, non significa che siamo distrutti. Quella rottura può essere l'unico modo per far emergere la nostra vera forza, i nostri talenti nascosti e dare inizio a una nostra personale "resurrezione".

Questo frutto è anche un vero superfood protettivo: è un concentrato di antiossidanti che combatte l'invecchiamento cellulare, abbassa la pressione, tiene sotto controllo il colesterolo cattivo ed è una ricarica di Vitamina C per risvegliare le difese immunitarie.

Insomma, la melagrana ci sussurra che la vera ricchezza ha bisogno di tempo, protezione e unione per rivelarsi al mondo.

Ci ricorda che non importa quanto sia dura la scorza che la vita ci costringe a indossare.

Ciò che conta è la bellezza che custodiamo dentro, la capacità di rinascere dopom ogni tempesta e la forza di rimanere uniti.