Completato lo scavo della Galleria Trebisacce, il tunnel più lungo del Terzo Megalotto della Strada Statale Jonica (SS 106), in corso di realizzazione da parte di Webuild per conto di ANAS (Gruppo FS Italiane).

Tra le opere più complesse e significative del Terzo Megalotto, la Galleria Trebisacce, lunga 3,3 km e a doppia canna, una per senso di marcia, è stata scavata con metodo tradizionale ed è fondamentale per superare l’area collinare interna ed eliminare l’attraversamento urbano della vecchia SS106. L’abbattimento simultaneo del terzo e del quarto diaframma segnano un passo decisivo verso la realizzazione dei 38 km di nuova e moderna strada statale a doppia carreggiata tra Sibari e Roseto Capo Spulico.

Il Terzo Megalotto è il principale intervento previsto lungo la tratta calabrese della SS106 Jonica. Contribuirà a collegare i litorali jonici di Calabria, Basilicata e Puglia, potenziando l’accessibilità di numerosi comuni costieri e collegando gli assi autostradali A14 e A2, con benefici in termini di riduzione dei tempi di percorrenza. Per la realizzazione del progetto sono circa 1.200 i posti di lavoro creati, tra diretti e terzi, con il coinvolgimento da inizio lavori di una filiera produttiva di circa 900 imprese, di cui il 45% calabresi.

Nelle scorse settimane Webuild ha completato anche il varo dei viadotti Avena e Straface, tra le opere di scavalco di maggiore rilievo ingegneristico del lotto. Il Viadotto Avena si estende per 660 metri tra i comuni di Albidona e Amendolara e rappresenta una delle opere di maggior pregio architettonico dell'intero progetto grazie a un impalcato sorretto da quattro maestose pile, di cui due dalla caratteristica forma a 'V'. Proseguono anche le lavorazioni sul Viadotto Annunziata, lungo circa un chilometro, che presenta un caratteristico impalcato a due piani, uno per ciascuna corsia di marcia.

Il progetto del Terzo Megalotto prevede anche la realizzazione di 13 gallerie (naturali e artificiali) per un totale di 10 km, e di 16 viadotti per una lunghezza complessiva di 7 km. La tratta si sviluppa nella provincia di Cosenza, attraversando i comuni dell’Alto Jonio Cosentino di Cassano all’Ionio: Francavilla Marittima, Cerchiara di Calabria, Villapiana, Trebisacce, Albidona, Amendolara e Roseto Capo Spulico. Il tracciato comprende anche quattro svincoli (Sibari, Cerchiara-Francavilla, Trebisacce e Roseto), che garantiscono il collegamento con la rete stradale già esistente, gli insediamenti sulla costa e l’entroterra.

Sulla SS106 Jonica, infrastruttura strategica per il Sud Italia, Webuild si è aggiudicata anche i lavori del Lotto 1, nel tratto compreso tra il viadotto Coserie e lo svincolo di Corigliano Ovest. Con questa nuova opera, salgono a circa 55 i chilometri complessivi che il Gruppo sta realizzando o realizzerà per il potenziamento dell’arteria. Il nuovo lotto, commissionato da ANAS (Gruppo FS Italiane), prevede circa 17 km di nuova strada statale, con opere di elevata complessità ingegneristica tra cui 15 viadotti e 3 cavalcavia, per un totale di 3 km, e una galleria artificiale a doppia canna di 1,4 km. Per l’esecuzione dei lavori, si prevede saranno occupate fino a circa 500 persone, tra diretti e terzi, puntando anche alla valorizzazione del patrimonio di competenze ed esperienze maturate nell’ambito della realizzazione Terzo Megalotto.

I due lotti della SS106 Jonica rientrano tra i 21 progetti che Webuild sta realizzando nel Sud Italia, per un valore complessivo aggiudicato di oltre €16 miliardi, che danno occupazione a 10.200 persone, tra diretti e terzi, con 7.500 fornitori diretti coinvolti da inizio lavori. In Calabria Webuild si è aggiudicata anche la gara per il Raddoppio Cosenza–Paola/San Lucido, commissionata da RFI (Gruppo FS Italiane) e parte integrante del futuro collegamento AV/AC Salerno-Reggio Calabria. I lavori prevedono la realizzazione di oltre 22 km di nuova linea, inclusa la Galleria Santomarco, opera principale del progetto, che si estenderà per 15 km, contribuendo a migliorare la capacità e l’efficienza del collegamento ferroviario tra la costa tirrenica e l’entroterra calabrese.